Intendente acusado de abuso sexual es investigado por la Fiscalía

Luego de ser acusado de abusar de una niña de tercer año, el intendente del jardín de niños Tumben-Ek ya está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Este jueves 22 de septiembre, alrededor de las 8:00 de la mañana, padres de familia acudieron al recinto para pedir hablar con el director, Renan Interian.

Más adelante, el profesor comentó que el hecho ocurrió hace una semana y apenas se enteraron que dieron aviso a la Secretaría de Educación para seguir el protocolo.

Desde el momento que el supuesto agresor fue señalado por la pequeña, lo suspendieron de sus labores para iniciar las investigaciones en su contra.

Por otro lado, no habló mucho sobre la menor de edad para proteger su identidad y no revictimizarla, también mencionó que la institución no le brindó apoyo a la madre ni a la niña, ya que es algo que hará la autoridad competente.

#DePesoQuintanaRoo: El director del jardín de niños Tumben-Ek ubicado en la Supermanzana 220 en #Cancún habló sobre el intendente acusado de abusar sexualmente a una niña. pic.twitter.com/dOCtles4wJ — De Peso (@DePeso_) September 22, 2022

Internautas reaccionan al caso

Muchos usuarios de redes sociales comentaron que habían llevado a sus hijos incluso nietos a ese kínder y jamás había pasado algo así, cosa que confirmó el director.

“Mis hijas estudiaron allí igual mi nieta jamás pasó algo así” escribió una usuaria en Facebook.

