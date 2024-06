Intensas lluvias causan estragos en Chetumal y Cancún: SSC emite recomendaciones

Luego de mucho tiempo, Chaac trajo lluvias a Quintana Roo. Las intensas precipitaciones que comenzaron en la madrugada de este martes 11 de junio causaron inundaciones en varias calles y avenidas de la ciudad de Chetumal y Cancún.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió un comunicado advirtiendo a los ciudadanos sobre la situación y pidiendo tomar precauciones extremas para evitar accidentes viales y daños a los vehículos.

Según la información proporcionada por las autoridades, recomiendan a los conductores y peatones seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y los señalamientos que indiquen cambios en la circulación.

¡Lluvia torrencial en Chetumal! La capital de Quintana Roo amaneció con calles inundadas tras el aguacero que se registró esta mañana. ⛈️



📹: Daniel Tejada

Además, y debido a los encharcamientos por varias partes del municipio de Othón P. Blanco, piden no salir de casa a menos que sea absolutamente necesario hasta que la condición de las calles mejore.

Estas son las calles y avenidas cerradas en Chetumal

La SSC indicó indicado las siguientes calles y avenidas como intransitables debido a la acumulación de agua:

- Av. Insurgentes con Av. Constituyentes.

- Calle 10 de abril con Dos Aguadas.

- Av. Insurgentes con Av. Juárez.

- Erick Paolo con Av. Constituyentes.

- Av. San Salvador con Av. Morelos.

- C. Colibrí con Av. Maxuxac.

- Av. Insurgentes con C. Lombardo Toledano.

- C. Antonio Plaza con Av. Revolución.

La SSC enfatiza la importancia de evitar estas zonas y utilizar rutas alternas. Además, la línea de emergencia 911 está disponible para reportar cualquier situación de emergencia.

Operativo especial por lluvias en Cancún

En respuesta a las condiciones climatológicas adversas, en Cancún, las autoridades también activaron un operativo especial a través de la Dirección de Tránsito de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana.

El operativo incluye un despliegue de 40 elementos operativos, 3 grúas para dar auxilio vial y remolcar vehículos, y 8 unidades pick-up para mantener recorridos y detectar encharcamientos en las avenidas.

Conoce las avenidas afectadas en Cancún

Las autoridades han detectado encharcamientos en las siguientes avenidas de Cancún:

- Xcaret.

- Cobá.

- Kabah.

- Boulevard Colosio.

- Andrés Quintana Roo.

- Tulum.

- Bonampak.

- José López Portillo.

- Boulevard Kukulkán.

- Cruces semaforizados con fallas.

Se han presentado fallas en los siguientes cruces semaforizados, donde se han establecido servicios de vialidad:

- Av. Xcaret con Av. Kabah.

- Av. José López Portillo con Av. Comalcalco.

- Av. Tulum con Av. Sayil.

- Av. Nichupté con Av. Industrial.

- Av. Nichupté con Av. Chac Mool.

Autoridades emiten recomendaciones para conducir seguro

La Dirección de Tránsito emite las siguientes recomendaciones para conducir seguro bajo condiciones de lluvia:

- Reducir la velocidad de manejo.

- Aumentar la distancia de seguridad entre vehículos, para tener más tiempo de frenado.

- Usar las luces direccionales al cambiar de carril y hacerlo con precaución.

- Evitar el empañamiento del parabrisas.

- Mantener las luces encendidas siempre que haya lluvia.

- Evitar introducir el vehículo en encharcamientos de consideración.

- Atender las indicaciones de los oficiales de tránsito.

Autoridades brindan asistencia vial

¿Te quedaste atrapado? Para la ciudadanía que requiera apoyo vial, pueden solicitar ayuda a través del número de emergencias, 911 a las autoridades. Los oficiales han brindado apoyo a los ciudadanos cuyos vehículos han sufrido desperfectos o fallas mecánicas, remolcando los vehículos a zonas seguras.

Intensas lluvias causan estragos en Chetumal y Cancún SSC emite recomendaciones [Foto: Redes Sociales / SSC ]

La SSC de Cancún y Chetumal continúan trabajando para asegurar la seguridad vial y el bienestar de los ciudadanos durante estas condiciones meteorológicas adversas. Se exhorta a la comunidad a mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades para evitar situaciones de riesgo.