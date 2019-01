Averiguan destino de $5 millones que eran para sargazo

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El Ayuntamiento de Solidaridad inició una investigación para definir el destino de 5.3 millones de pesos que se le adeuda a la empresa Dakatso, que realizó trabajos relacionados con el sargazo.

René Medrano Ríos, director de Asuntos Jurídicos, explicó que el fideicomiso que administra ese dinero debió cumplir con los compromisos adquiridos, pues es dinero que cada mes se integra a la cuenta bancaria, producto del Derecho de Saneamiento Ambiental.

“El dinero del derecho de saneamiento es público, es de los ciudadanos y en particular este fideicomiso funciona por la ocupación hotelera que evidentemente hubo en esos meses, y por eso me estoy metiendo al fondo del problema para ver si ese dinero si ingresó a la Tesorería, y que de ahí debió pasar a la cuenta maestra o para pagar a esta y otras empresas, y si no ingresó dónde quedó”, dijo.

La revisión de la cuenta inició esta semana, y esperan tener un dictamen en los próximos días, para pasar el reporte a la Contraloría. En caso de encontrar irregularidades se tomarán las medidas pertinentes.

“El propio contrato señala que los recursos se tomarían del Fideicomiso, y ¿dónde están esos recursos? Si el dinero bajó entonces el dinero debe estar en la Tesorería, y si no pues veremos dónde quedó, y por eso estamos en esa revisión, es un análisis que estamos trabajando”, agregó Medrano Ríos.

Al respecto, Cristiana Torres Gómez, ex presidenta municipal, dijo que la falta de pago a Dakatso fue porque no presentó un equipo recolector de sargazo como se estipuló en el contrato y esos cinco millones quedaron en la cuenta del Fideicomiso.

El contrato que firmó Solidaridad con Dakatso fue por un monto de 13.2 millones de pesos por la instalación de una barra antisargazo que funcionó solamente unos días y de manera intermitente en los meses de agosto y septiembre, por lo que se le pagaron únicamente 7.9 millones, aunque la empresa insiste en el pago total.

El Ayuntamiento solicitó a la empresa, desde noviembre, que entregue una copia de las bitácoras sobre los trabajos que ejecutó para contener el sargazo, pero hasta la fecha Dakatso no ha cumplido.