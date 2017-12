Escuelas que cobran cuota obligatoria, ‘sufrirán’ las consecuencias

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El próximo lunes, seis escuelas de nivel básico serán inspeccionadas por la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), luego de que padres de familia denunciaran que estaban condicionando la entrega de uniformes por el pago de “cuotas voluntarias”.

También te puede interesar: Maya Ka’an será ejemplo nacional de desarrollo sustentable

Sonia Burgos Gómez, directora de Educación Básica en la zona norte, informó que la visita a las escuelas será el próximo lunes, debido a que realizaron la reunión de Consejo Técnico Escolar.

El 18 de octubre pasado, padres de familia de la primaria Martín Tzab Vela, ubicada en la Región 515 de la unidad habitacional Rodríguez Alcaine, acusaron al Comité de Padres de Familia por condicionarles la entrega de uniformes, asegurando que iban a dar prioridad a quienes dieran su cuota.

A finales de noviembre, seis escuelas fueron denunciadas por presuntamente recurrir a la misma práctica, en algunas condicionando la entrega de los uniformes, y otras, exhibiendo en una lista a los padres de los niños que no habían pagado, por lo que la misma SEQ ordenó una visita a esos planteles. Burgos Gómez no quiso revelar el nombre de los planteles involucrados, bajo el argumento de no alertarlas, y entonces verificar si están o no recurriendo a esta práctica.

La funcionaria advirtió que la escuela que sea descubierta condicionando la entrega de uniformes será sancionada, no a la dirección del plantel, sino al comité representativo de padres de familia, quienes son los que administran los recursos económicos que aportan los tutores de manera voluntaria.

En lo que va del ciclo escolar, cuatro escuelas han sido denunciadas por los padres de familia por condicionar la entrega de uniformes, ya sea impidiendo a los alumnos el acceso al plantel, no entregar calificaciones, o exhibir en listas a los menores y tutores que adeudan el pago, mismo que oscila entre los 150 y 300 pesos.