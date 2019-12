Investigan a ex presidente Vicente Fox y a su hijo

UIF investiga a ex presidente Fox y a su hijo (Carlos Loret de Mola –

El Universal)

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda se encuentra investigando los flujos de ingresos del ex presidente mexicano Vicente Fox Quesada y su hijo, Rodrigo Fox de la Concha, según fuentes de alto nivel a las que tuve acceso.

Según los primeros datos recabados por la UIF, existirían trece empresas vinculadas al ex primer mandatario y a su hijo, a las que se sumarían el Centro Fox y la Fundación Fox, que en conjunto habrían recibido aproximadamente 700 millones de pesos en un período de cuatro años.

Presuntamente no habrían declarado y pagado impuestos por la totalidad de ese dinero, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto está deliberando si se configura el delito de defraudación fiscal para proceder contra Fox Quesada.

A mediados de julio, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador deslizó que un ex presidente de México no pagaba impuestos. Lo dijo así, de manera general, y aunque no reveló el nombre del mandatario acusado, desde Palacio Nacional se filtró a medios de comunicación que se trataba de Vicente Fox. La indagatoria de la UIF revelada en esta columna parecería un seguimiento a tal señalamiento, que aparentemente surgía del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Fox desde entonces rechazó tajantemente las acusaciones y las consideró una consecuencia de sus constantes críticas al actual primer mandatario. La Unidad de Inteligencia Financiera ha sido una generadora de noticias de escándalo a lo largo del año que lleva en el poder el presidente López Obrador. En muchos sectores de la opinión pública y política se le ha acusado de ser un arma que utiliza el actual gobierno para intimidar a sus opositores. UIF ha sido acusada de ser un brazo persecutor de los opositores al presidente.

La investigación contra Fox podría despertar las mismas sospechas, pues el ex presidente se ha vuelto una de las figuras opositoras más vocales contra el presidente López Obrador, como lo fue López Obrador de Fox cuando de 2000 a 2006 fue presidente de México. Le caería muy bien a la credibilidad de la UIF que llevara ante tribunales un par de casos que impliquen a los varios personajes cercanos al gobierno federal actual que han sido denunciados por sus presuntos manejos financieros turbios.

Saciamorbos

Escribió que estaba sentado y aun así, confiesa que casi se cayó de la silla al leer esta columna. Él sabe que tuvieron que frenarlo los empresarios porque, urgido de sacar la ratificación del TMEC, estaba a punto de permitir que Estados Unidos le pegara un mordisco a la soberanía mexicana. Él sabe que, por presión del sector privado mexicano, tuvieron que trabajar todo el fin de semana para frenar el planteamiento americano de mandar agentes del gobierno de Trump a verificar que las fábricas mexicanas en suelo mexicano cumplieran la ley laboral mexicana. Y él sabe que la alerta en el sector privado se despertó porque él estaba a punto de aceptar ese trato. Y él sabe que lo tiene que negar. Porque otra cosa, sería caerse de la silla.

En la época que Fox dejo la presidencia que había muchas investigaciones que se estaban haciendo de sus hijos adoptivos y que eso ahora se volvió a reabrir la carpeta y pues ya veremos que hay y que no hay de realidad, así como también se dice que tenían trato con los grupos delictivos, en otra palabras, con los barones de lo ilícito.

Acusan a García Luna de participar en actividades ligadas al narcotráfico

El gobierno de los Estados Unidos afirma tener pruebas de la presunta participación y complicidad del ex secretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna con el crimen organizado, desde que estuvo en cargos públicos en 2001 hasta el 2018.

Es una investigación iniciada tiempo antes de hacer públicos los supuestos sobornos que obtuvo García Luna en el publicitado juicio contra “El Chapo” en Nueva York.

De comprobársele las imputaciones reflejarían que su colaboración con el narcotráfico como funcionario público fue durante los gobiernos de los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, cuando fungió como director de la desaparecida Policía Judicial Federal, Jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, y finalmente Secretario de Seguridad Pública Federal.

Fue un trámite para obtener una ciudadanía lo que permitió al Departamento de Justicia de ese país cerrar la pinza sobre el alto ex funcionario mexicano, quien fue detenido la noche de este 9 de diciembre por agentes federales en Texas.

He aquí algunos de los puntos clave en torno a este y con relación a uno de los principales personajes dedicados al combate al crimen organizado en los gobiernos anteriores.

El Gran Jurado acusó formalmente a García Luna ante la Corte de Brooklyn, en Nueva York, de haber participado activa y premeditadamente de 2001 a 2018 en presuntas actividades ligadas al narcotráfico. Su rol no fue el de un actor aislado, sino como supuesto miembro de una conspiración para cometer los crímenes cuando era funcionario, a lo que siguió un periodo de encubrimiento y aprovechamiento de los recursos obtenidos ilícitamente tras dejar el servicio público.

Se trata de una imputación grave, similar a lo que en México se tipifica como delincuencia organizada, pues implica la colaboración con otras personas en una red delictiva.

Las fuentes consultadas indicaron que la agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), entre otras autoridades, cuentan con reportes que evidencian un nexo de García Luna con el crimen organizado desde que este fue jefe de la desaparecida Policía Judicial Federal a principios de siglo, la que luego se transformó en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

La función de García Luna -en su periodo como funcionario público- era la de facilitar que grupos delictivos, especialmente el Cártel de Sinaloa, pudieran desarrollar sus actividades ilícitas. Esta colaboración se habría mantenido en diversos momentos de la carrera en el servicio público del exfuncionario, que concluyó en 2012.

Esta aparente complicidad le habría significado a la organización criminal la obtención de un “salvoconducto” para realizar sus actividades ilícitas (mientras otros grupos eran perseguidos y desmantelados) y al mismo tiempo obtener información sensible de investigaciones de otras autoridades mexicanas y extranjeras que pudieran afectar sus operaciones.

Tras dejar el gobierno mexicano, el exfuncionario se trasladó al estado de Florida y puso en marcha diversos negocios. El gobierno estadounidense presume que la colaboración con el crimen continuó durante este tiempo de forma oculta, en posibles actividades de lavado de dinero o blanqueo de activos, entre otros.

Se presume, además, que su estancia en la ciudad de Miami fue presuntamente financiada con recursos provenientes de las actividades ilícitas.

Una investigación periodística de una cadena de televisión evidenció que García Luna habitaba una mansión de 4 baños, 4 cuartos con embarcadero propio en Golden Beach, Florida, valuada en 3.3 millones de dólares. Además, contaba con otro pent-house de lujo valuado en 2.3 millones de dólares, en Aventura, Florida. Dichos inmuebles son propiedad de una empresa israelí a la que García Luna habría facilitado información confidencial.

Por ahora la acusación ya consignada ante la Corte se ha concentrado en los cargos de narcotráfico, pero el Departamento de Justicia mantiene otras investigaciones en desarrollo por diversos delitos.

De acuerdo con fuentes que conocen de las investigaciones, el cargo de conspiración para cometer narcotráfico evidencia que el Departamento de Justicia cuenta con varias pistas importantes en contra del exfuncionario mexicano.

Y con todo esto ahora está en tela de juicio este señor Luna, cuando lo nombró el señor Calderón, la misma Siedo y las militares de aquel entonces, quienes según le advirtieron que este tenía una relación muy cercana con muchos de los cárteles.

Entonces ahora que no sea hipócrita y que busquen a ver dónde están todos los reportes que le mandaron al señor Calderón, para que si él se equivocó y promovió a un narco delincuente, a un narco policía delincuente, que absorba su responsabilidad por haberse equivocado y que por lo menos pida una disculpa ya que este tipo de errores no se pueden permitir, porque se dice que se le aconsejo que no hiciera nada y es lamentable que los presidentes por ser berrinchudos y caprichosos cometan tantas decisiones estúpidas.

Don Emilio Portes Gil decía y decía muy atinadamente que, los errores en política eran igual a crímenes de guerra y si estas gentes actuaron con conocimiento de causa y prefirieron hacer sus negocios para sacar ventajas antes que cumplir con las leyes pues es algo verdaderamente inaceptable y lo es más aún que en este momento ahora pretendan meter la cabeza en un agujero como la avestruz y no aceptar sus responsabilidades.

La verdad siempre llega y si esas gentes que están inmiscuidas haciendo lavado de dinero y tráfico de influencias pues deben de ser desenmascarados y juzgados, como el señor Luna, ya que con esto demuestran que no son gentes honorables y dignas, que ni están cualificados para ejercer la labor que se les encomienda.

En la “puerta” el impeachment contra el presidente Trump

Los demócratas de la Cámara de Representantes revelaron cargos de juicio político contra el presidente Trump. Hay dos: abuso de poder y obstrucción del Congreso.

¿Qué significa y qué sigue ahora en el proceso?

Una votación en la Comisión Judicial sobre la acusación a Trump podría suceder esta semana. Eso significa que una votación del plenario de la Cámara para destituir a Trump podría tener lugar la próxima semana.

Cuando se le preguntó si le preocupaba cómo la acusación podría poner en riesgo a la mayoría de la Cámara de los Demócratas, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que “no tiene nada que ver con eso”.

“Si creemos que nuestra Constitución está siendo violada, que nuestra democracia está en juego, que, como Franklin nos dijo, es una república si puedes mantenerla, y esta misma persona está poniendo en peligro eso, ¿para qué estamos ahí? ¿Solo para continuar teniendo un trabajo? Hacemos un juramento para proteger y defender. Si no hiciéramos eso, seríamos, nuevamente, delincuentes en nuestros deberes”.

Agregó: “No se trata de elecciones, se trata de la constitución”.

Ahora si los demócratas están procediendo contra Trump por no permitir que la justicia se lleve a cabo, obstrucción de justicia, y por haber mentido al Congreso y al Senado tanto él como sus hijos, y el señor Giuliani, de quien se dice ha hecho muchas cosas indebidas, es su abogado, todo esto ha causado una situación bastante delicada.

El 55% del pueblo americano está a favor del Impeachment, destitución política, en palabras más claras, para quitarle la presidencia a un presidente.

Alertas varios países por el alto nivel de inseguridad y de impunidad que México está reflejando

Un medio de televisión rusa mencionó acerca de un informe con respecto a que Estados Unidos está organizando una fuerza de policías en coordinación con la DEA, la CIA y el FBI en contra del gobierno del señor López Obrador, porque se dice que han sido 67 mil muertos los que se reflejaron en los índices del año pasado y también porque el nivel de impunidad que en la actualidad tienen los cárteles nunca se había visto ni dado en la historia de México, y todo esto ha sido bajo la bendición y protección de muchas de las gentes que están colaborando con el señor presidente.

Como en el caso de muchos abogados, de ministerios públicos, de gobernadores y de presidentes municipales que han brindado todo tipo de apoyos a favor de estos grupos beligerantes que están actuando, ahora están secuestrando niños de 3 años, están secuestrando señoras, están secuestrando gentes de todos los niveles de empresarios y esto está causando cada vez más un conflicto de intereses mayor en el cual la población mexicana está realmente decepcionada de la actitud que han tenido los nuevos actores políticos y que presume que esta nueva coordinación de fuerza que está organizando Estados Unidos vaya a tomar cartas en el asunto tan pronto quede establecida legalmente para perseguir a toda esta bola de delincuentes blancos y personajes que se han dedicado al tráfico de influencias, a aprovecharse de su posición para proteger y blindar a toda esta bola de asesinos, secuestradores y violadores.

Y la única forma que puede pensarse que puede haber una acción que detenga en un cien por ciento esta actitud debe de aplicarse y aprobarse la pena de muerte para los secuestradores, violadores y envenenadores públicos, para que lo piensen antes de cometer estos delitos ya que realmente el nivel de inseguridad que existe es gravísimo y los mexicanos merecemos que el gobierno nos haga válidas y nos garantice las garantías constitucionales que emanan de la Constitución y que ellos juraron defender y proteger.

Es un momento de reflexión, es un momento de que podamos tomar las medidas correctivas para que el Producto Interno Bruto vuelva a estar restablecido, para que la confianza en el hermano mayor de Latinoamérica, de Sudamérica vuelva a iniciar una regeneración de confianza en todos los niveles para que México vuelva a brillar como lo ha hecho por muchos años y aunque hemos tenido muchos conflictos y muchos problemas siempre se había actuado y buscando el rumbo que más conviniera a México y ahora vemos a México gobernado como un barco sin timón y ahí es donde está la cuestión, donde está la incógnita, cuánto tiempo más van los mexicanos a quedarse con los brazos cruzados antes de tomar medidas constructivas como lo están haciendo en el caso de Estados Unidos, para demostrar que nadie, nadie, pero nadie puede estar por arriba de la ley.

