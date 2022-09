Investigan a policías de Cancún por casos de corrupción y abuso

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal de Benito Juárez investiga a alrededor de 14 elementos de la corporación por delitos como extorsión o abusos de autoridad en lo que va del año.

Rubén Oyarvide Pedrero, titular de la dependencia, señaló que los agentes investigados son:

Detalló que la mayoría de los casos, son contra elementos de la Dirección de Tránsito, con ocho, en mayor parte, por extorsión.

Además, añadió que en lo que va del año, se ha dado de baja a cuatro elementos, por cometer abusos y delitos contra la ciudadanía.

“Si a mí me presentan el modo, tiempo y lugar y la queja y evidencias correspondientes, no tengo ningún miramiento en pasarlos a la Dirección de Asuntos Internos, además de reenviar la denuncia a la Fiscalía (General del Estado) para que se proceda".

El jefe policiaco detalló que cuando se recibe una queja contra algún elemento, se busca sancionar a través de dos vías, que es la administrativa, a través de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal, y otra por la vía penal, en la Fiscalía.

"Los que se denuncian, se atienden. No es lo mismo presentar las quejas en redes, sino que hay que presentarlas ante Asuntos Internos y la Fiscalía. Si no hay denuncia, no pasa nada".