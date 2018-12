Denuncian al Teatro de la Ciudad ante Derechos Humanos

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo realizó una visita a las instalaciones del Teatro de la Ciudad, porque la Asociación de Libertad y Accesibilidad canalizó una queja de obstrucción de un lugar destinado a personas discapacitadas.

Al lugar arribó el representante de la asociación civil, Rafael Barragán Vásquez y Marco Antonio Cruz Pérez, visitador de la comisión de derechos de Quintana Roo, quienes verificaron el lugar que se encontraba obstruido de manera parcial.

“Venimos a ver una situación de un reporte que nos hacen llegar. No estaba el encargado del teatro, el lunes veremos y haremos los oficios correspondientes y se sabrá la situación”, dijo Cruz Pérez.

Según lo que se pudo constatar en el lugar, entre las butacas hay un espacio que es destinado a colocar a las personas discapacitadas sobre sillas de rueda, ahora hay un mezclador de sonido, pero quedaba un área para acomodar a más personas en esas condiciones.

Rafael Barragán comentó que la queja lo canalizó y llevó hasta la Comisión de Derechos Humanos, luego de que usuarios y hasta artistas le hicieron saber la situación.

“Si bien no está obstruyendo todo el espacio que debería de estar, sí está en un lugar que no debería de estar, nos comentan que está ahí por situaciones que son ajenas por una contingencia, sin embargo es importante mencionarles que deben de hacer lo propio para moverlo porque la ley general de inclusión nos dice que no deben dar más trabajo a una persona que tiene discapacidad”, dijo Barragán Vásquez.

Luis Ernesto López Vargas, director del Instituto de Cultura y las Artes, comentó que el sitio es obstruido por una mezcladora de sonido, pero es de manera temporal y por cuestiones técnicas y enfatizó que en el lugar aún queda espacio para acomodar hasta 16 personas discapacitadas.