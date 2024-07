Invierten en obra pública más de 186 mdp en Carrillo Puerto

El Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto en los seis primeros meses del 2024 reportó una inversión pública de más de 186 millones de pesos en diversos rubros y acciones en beneficio para la población.

De acuerdo con datos del Registro de Proyectos de Inversión Pública ejecutado en los municipios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), se reportaron un total de 37 proyectos, que van desde la rehabilitación y apertura de calles, construcción de espacios multideportivos, entre otras.

En San Ramón, Reforma Agraria, Chunhuhub y cabecera municipal, se están construyendo espacios multideportivos en inversiones que van desde los cinco millones a cinco millones 562 mil 569.53 pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

En las comunidades de Andrés Quintana Roo, X-Hazil Sur, Uhmay, Tac-Chivo, Chancah Veracruz y Carrillo, se realiza la construcción de calles de terracería a nivel subrasante con carpeta asfáltica en caliente de tres centímetros de espesor compacto, en inversiones que van desde los cuatro millones 474 mil 701.08 a 12 millones 256 mil 447.97 pesos.

Además, en Polyuc, Dzulá, San Antonio Nuevo, Kancabdzonot, San Andrés, Kopchen, Señor Tepich, Tihosuco, entre otros, se ejecutan obras de cuarto para baño con construcción de sanitario con biodigestor, en montos de cuatro millones 898 mil 995.66 y 10 millones 777 mil 790.43 pesos, entre otras.

Maricarmen Candelaria Hernández Solís, presidente municipal, expuso que desde el inicio de la administración han procurado realizar acciones y obras en beneficio para la población, atender el rezago en la que mucho tiempo han permanecido, ha sido una petición desde que llegó a la silla presidencial.

“Cuando no se tranza, el dinero alcanza y ha sido claro, en la mayoría de todas las comunidades, colonias de Felipe Carrillo Puerto, estamos haciendo grandes acciones que nunca se habían visto, no pueden decirnos que no, porque son palpables y es así como trabaja mi gobierno”.