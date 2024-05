Invitan a disfrutar del Sakura Fest Chetumal

Mañana sábado 1 de junio se llevará a cabo el “Sakura Fest Chetumal 2024” en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de la capital del estado; el festival es un conjunto de ideas relacionadas a la cultura japonesa, entretenimiento, anime y videojuegos.

En el “Sakura Fest Chetumal 2024” será conducido por la creadora de contenido Fryda Sánchez, y estarán presentes reconocidos actores de doblaje y se realizarán torneos de videojuegos, maquinitas y escuela de Pokémon trading Card Game, entre otras actividades.

Los actores de doblaje que estarán presentes en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal son Alan Fernando Velázquez, Gina Sánchez y Betzabé Jara.

Alan Fernando Velázquez es un actor de doblaje, cantante y locutor mexicano, se inició en el doblaje en el año 1995 y reconocido por ser la primera voz de Billy en Las sombrías aventuras de Billy y Mandy; Gowther en Los siete pecados capitales; Kenichi en Metrópolis; y SwaySway en Breadwinners; Jim Lake en Trollhunters, entre otros.

Gina Sánchez es una actriz, traductora, adaptadora y directora de doblaje mexicana, originaria de Puebla, México, pero que radica en la Ciudad de México desde muy joven.

Es reconocida por interpretar a Kikyo en el anime Inuyasha, y en su continuación Inuyasha Kanketsu-Hen: El acto final, así como por ser la segunda voz de Asuka Langley en la franquicia Evangelion, entre otros.

En tanto que Betzabé Jara es actriz, directora de doblaje, productora de teatro, locutora y fotógrafa mexicana, y es conocida por ser la voz de Ronalda Ronnie, Anne Santiago en The Loud House y Los Casagrande, Vambre en Magi Espadas, Tamara en Chica rara, mane-iac y Sour Sweet en My Little Pony, Blythe Baxter en Littlest Pet Shop, Sailor Pluto en Sailor Moon, Crystal y Juno en Beatstars, entre otros personajes.

Además de las Cosplayer Mitsu Cos, Tapita Shaw, Tami, Zzkoslow, Hitomi Locks, Aizome Cosp y Miwa, así como el pianista Rafael Salvador.

Las puertas del Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal para el “Sakura Fest Chetumal 2024” se abrirán a partir de las 12:00 del mediodía.