Isaac Janix Alanis prepara “salto” del PT al Partido Verde.

El diputado electo Isaac Janix Alanis, quien llegó a una curul por el Partido del Trabajo (PT), analiza la opción de sumarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM); ante “diferencias” con la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes lo invitaron a formar parte de su grupo parlamentario en la XVI Legislatura.

El diputado aclaró que, aunque tiene una buena relación con la próxima gobernadora no se siente identificado con la bancada del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

En su lugar confirmó que está analizando la propuesta del Partido Verde Ecologista de México para unirse a los siete diputados en la conformación del Congreso local, aunque esto dependerá de cuánta “libertad de negociación”, le ofrezcan.