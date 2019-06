Janix, distinguido Maestro Nacional de Ajedrez

Raúl Caballero/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Isaac Janix escribe con letras de oro su nombre en el deporte ciencia, al ser el primer cancunense en recibir la distinción de Maestro Nacional de Ajedrez, galardón que muy pocos consiguen en este deporte.

Genghiri Pérez Coral, presidente de la Asociación Estatal de Ajedrez, y David Martínez González, director del deporte en Benito Juárez, felicitaron a Janix por esta distinción, asimismo mencionaron que esperan que más jugadores destacados surjan de los clubes de Quintana Roo.

“Es el primer quintanarroense, nos congratula mucho, antes tuvimos a Ricardo Romero, por cierto ex presidente de la Asociación Estatal, pero él lo logró en Yucatán. Es bueno lo que acaba de ocurrir, nos congratulan noticias y títulos como este”, dijo Genghiri Pérez Coral.

Además aseguró que existen jóvenes quintanarroenses que se encuentran en el top ten del ranking nacional y que podría pensarse que pueden lograr esta distinción.

“Tenemos a la Bicampeona Nacional Mixtos en clase Rápidos de Cinco más Cinco, Hiromi Martínez Carrillo, y otros dos chicos de Playa del Carmen, el ajedrez va creciendo cada vez más”, detalló.

Por otra parte, el director del Instituto Municipal del Deporte de Benito Juárez, David Martínez González, extendió el apoyo para el ex ajedrecista por si algún día regresa a las competencias después de culminar su etapa como funcionario público.

“Contento con la noticia de saber que la Federación Mexicana le otorgó este título de maestro ajedrecista a Issac, es muy gratificante tener en nuestro municipio y en nuestro Cabildo a alguien en esta disciplina que ha sido reconocido a nivel nacional y que le abre puertas a él para participar en torneos internacionales y de mayor importancia y trascendencia para poder representar con orgullo a nuestra ciudad a nuestro municipio y estado; le extiendo todo el apoyo que el instituto pueda darle, que sigan viniendo los éxitos y deportistas destacados”, dijo Martínez González.

Trayectoria

Como deportista, Issac Janix Alanís consiguió el campeonato estatal en las categorías sub 10 hasta la sub 18, fue cinco veces campeón del Estatal Abierto Libre, campeón Estatal Cerrado por tres años consecutivos, campeón Interzonal en 1994 siendo categoría sub 16, campeón Latinoamericano 1997 en la sub 18.

Asimismo logró el primer lugar del torneo Carlos Torre Repetto en la categoría menores de 2,200 puntos de rating, Campeón Nacional menores de 18 años.



En el ámbito internacional logró a los 14 años el campeonato Motores de Quebec Canadá, Campeón categoría B en el abierto Americano Las Vegas Nevada, Campeón de categoría A en nacional de Cuba, tercer lugar Mundial en Partidas de tres minutos en la clase Menores de 18 años y séptimo lugar Mundial en Partidas Rápidas Menores de 25 años, estos dos últimos en España.

Además su contribución al ajedrez nacional fue escribir los seis libros “Imaginación, Juego y Ajedrez (IJA). Además de colaborar con el también ex campeón nacional Norman Andrade que representó a Quintana Roo en varios eventos nacionales.

Fue presidente interino de la Asociación Estatal de Ajedrez, promotor del festival de ajedrez Da Vinci, Ajedrez Viviente, torneos de ajedrez por equipos, Infantil individual, conferencias y clases muestras.



Fue Premio Estatal del Deporte en tres ocasiones y profesor de cuatro campeones estatales; además la distinción del Récord nacional de simultáneas 70 jugadores al mismo tiempo y récord de simultáneas a ciegas contra 30 jugadores.