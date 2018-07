Isla Mujeres, promocionado como destino de paseo

Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Isla Mujeres, uno de los tres Pueblos Mágicos en Quintana Roo, “está a full” en los servicios turísticos que ofrece; sin embargo, no logra superar el 85% de ocupación hotelera debido a que es visto como un sitio de paseo y no de pernocta, imagen que empresarios del hospedaje han tratado de acabar desde años atrás, pero sin resultados, pues Cancún lo ofrece como un sitio para pasear, explicó Leonel Povedano, presidente de Asociación de Pequeños Hoteles Fascinantes, en ese municipio.

De acuerdo a censos realizados por la asociación de hoteles de la isla, las habitaciones rentadas a través de plataformas son aproximadamente mil que se suman a las que son promocionadas de boca en boca, lo que pone uno a uno el número de cuartos hoteleros con los que operan bajo esas modalidades.

También te puede interesar: Q. Roo tiene disponibles más de 100 mil cuartos para verano

Jesús Castillo Magaña, director de Turismo municipal, coincidió en que la renta de habitaciones a través de plataformas digitales o directamente entre el turista y el propietario, que ya se extendió por toda la ínsula, es otro impedimento para alcanzar el lleno total en cuartos de hotel.

En el 2015, cuando Isla Mujeres iba a recibir el nombramiento de Pueblo Mágico, el sector hotelero consideró que el número de huéspedes aumentaría al grado de rebasar la oferta de habitaciones en centros de hospedaje, pero a casi tres años la ocupación no ha podido rebasar el 85 por ciento.

La ocupación hotelera contrasta con la de servicios turísticos como renta de carritos de golf, motocicletas, bicicletas, que desde temprana hora alquilan el total de unidades, así como de pasajeros que cruzan desde Puerto Juárez y Cancún.

Las calles de la ínsula lucen llenas, en las playas y restaurantes el aumento de bañistas y clientes es notorio, incluso los pequeños comercios se preparan con más mercancía para atender las necesidades de los visitantes.

“No podemos negar que desde que somos Pueblo Mágico hay más promoción, que viene más gente a la isla, pero no se quedan, no se hospedan aquí, muchos vienen de paseo, llegan en la mañana y en la tarde se van”, lamentó Leonel Povedano.

Isla Mujeres, vendida por Cancún como lugar de ‘entrada por salida’

No me voy a colgar la medallita, dijo el líder hotelero, separarnos de Cancún en materia de promoción e imagen es un proyecto que desde años atrás han propuesto a las autoridades estatales, pero que a la fecha no han llevado a cabo.

Desde los muelles que operan en la costa de Cancún salen embarcaciones que llevan a cientos de turistas para que realicen actividades acuáticas y paseen por las calles de la isla.

“Hay carteles en las promociones que dicen Cancún y tienen la foto de playas de Isla Mujeres”, señaló Leonel Povedano.

El hotelero reconoció que no les hace mal que en Cancún promocionen a la isla como un lugar para pasear, pero también resaltó que ya es necesario que más personas la vean como una opción más de pernocta y no solo para pasar unas horas.

Rentas vacacionales compiten uno a uno con cuartos hoteleros

La cifra de cuartos de hotel en la ínsula es de aproximadamente mil 300, que no logran llenarse en su totalidad, pues aún en temporadas altas, como la que recién inició, la máxima ocupación es de 85 por ciento.

Un censo realizado hace tres años por la Asociación de Pequeños Hoteles Fascinantes de Isla Mujeres para contabilizar el número de habitaciones rentadas a través de internet, reveló que cerca de 120 casas, cada una con entre seis y cuatro habitaciones estaban en alquiler para vacacionar.

Debido al rápido crecimiento de ese negocio que además ya se esparció por toda la ínsula, y a la llegada de plataformas digitales y la renta de boca en boca, el gremio hotelero considera que son más de mil habitaciones las que operan bajo la modalidad de rentas vacacionales.

“Estamos compitiendo uno a uno en la ínsula”, reconoció Leonel Povedano.