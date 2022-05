Ismaelito Cituk disfrutó al máximo ser parte de La Voz Kids

Con toda la energía que lo caracteriza y una emoción indescriptible, Ismaelito Cituk deja La Voz Kids esta semana, luego de dar buena batalla representando al equipo de María León. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Cituk junior asegura que aunque está un poco triste por no continuar en La Voz Kids, el haber participado le dejó un gran aprendizaje.

"Sí me pone un poco triste el tener que concluir mi participación en el programa, pero se siente padrísimo haber vivido esta experiencia. Me quedo con un gran aprendizaje, de que los sueños se cumplen si somos disciplinados y nos esforzamos; y que este es solo un pequeño pasó que me servirá para crecer y ser aún mejor”.

Ismaelito Cituk llegó a La Voz Kids representando a Cancún y con toda la convicción de hacer un gran papel, fue así como durante las audiciones logró que los cuatro coaches (María León, Mau & Ricky, Paty Cantú y Joss Favela) voltearan sus sillas al escucharlo cantar El latido de mi corazón, quienes luego se pelearon por su voz, pero él decidió quedarse en el equipo de María León.

Esta semana llegó el momento de las batallas en las que María León eligió a tres talentos de su equipo, quienes dieron todo en el escenario; sin embargo, solo uno podía seguir en la competencia y no fue el caso de Ismaelito, quien tomó su salida de la mejor manera, ya que tomo esta experiencia como un buen aprendizaje.

“Voy a seguir aprendiendo y esforzándome para lograr más metas, con el apoyo de mis papás y de mis maestros. Yo quería pisar el escenario de La Voz Kids y ahora nadie me contará lo que es estar ahí porque yo ya lo viví. Además de los coaches y de las personas del staff del programa, conocí a niños de toda la república, que son súper talentosos y de los cuales aprendí bastantes cosas".

Sus padres, parte importante de su éxito

Desde muy pequeñito Ismael Cituk mostró su deseo por el mundo de la música y fue desde su abuelo y posteriormente sus padres, quienes lo impulsaron y enseñaron a tomar una guitarra y a seguir sus deseos. Ahora, al querer cumplir este sueño de La Voz Kids, sus papás han estado presentes para ayudarlo a cumplirlo.

"Para mí es muy importante que mi mamá y mi papá me estén dando motivación y apoyo en esto y todo lo que me propongo. Se siente muy bonito. Y yo invito a los papás a que no dejen de apoyar a sus hijos en cualquier sueño que desean cumplir", puntualizó.