Juega Issste con la salud de pacientes

Javier Ortiz

CHETUMAL, Q.Roo.- Desde la llegada de Marina González Zihel a la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Quintana Roo, han jugado con la salud de los derechohabientes.

Luis Echeverría Esquivel, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Quintana Roo (Siteqroo), explicó que no hay suficientes doctores para atender la demanda de los servicios médicos de los derechohabientes que acuden desde temprana hora en espera de una cita; además, deben cubrir el costo del traslado en ambulancia a otras ciudades, para que les hagan cirugías que no realizan en el hospital de Chetumal, “con la salud no se juega”, dice.

En este caso, Marina González Zihel, no ha logrado resolver la problemática de manera inmediata, a pesar que desde el 18 de mayo de este año 2018 se encuentra dirigiendo el Issste en el Estado.

Los derechohabientes deben acudir a clínicas particulares de Chetumal, a otras ciudades o Estados, para recibir atención médica adecuada, derivado de las carencias que tiene esta institución del sector salud federal.

“Estamos muy molestos, los derechohabientes van a atenderse en instituciones particulares más económicas, son pésimas las condiciones que tiene el Issste, si haces una cita te mandan al próximo mes, un traslado a Mérida debes pagarlo y en un mes según te devuelven el gasto”.

Pedro N., adulto mayor, explica que acudió a una clínica particular en la ciudad de Valladolid, Yucatán, para que le realicen una cirugía de cataratas a su madre, por la que pagará nueve mil pesos, debido a que no confía en el Issste, y no va a arriesgar la salud de su ser querido.