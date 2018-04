Iván Sánchez, invitado especial a los Premios Platino

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- De escapada en la Riviera Maya, se encuentra el actor español Iván Sánchez, quien acudió como invitado especial a los Premios Platino y lo hizo al lado de su novia Ana Brenda Contreras.

Antes de la gala, el ibérico compartió que le gustaría trabajar con Adriana Barraza, ya que es una mujer y actriz maravillosa.

El actor que se hiciera famoso por su personaje de “El Gallego” en la serie “La Reina del Sur”, compartió en exclusiva para Novedades Quintana Roo los pormenores de su visita a México.



“Me siento muy privilegiado de haber sido invitado, además apoyando esto que es importantísimo, los premios iberoamericanos, estoy encantado con la cantidad de medios que hay, ustedes son parte fundamental para la difusión de estos premios”, detalló el guapo Iván Sánchez.

Además del remake anglo de la producción titulado “The Queen of the South”, Iván Sánchez estrena a finales de agosto la cinta “Dibujando el cielo”, en la que comparte créditos con Maite Perroni, “ahora estoy haciendo teatro en Madrid y me escapé para venir, pero tengo un montón de proyectos más que pronto les platicaré”, dijo.