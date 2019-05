Devolución de retiro por desempleo

Conoce cómo devolver a tu cuenta individual administrada por tu afore el dinero dispuesto en un retiro parcial por desempleo; de no hacerlo, se corren grandes riesgos que vale la pena que también conozcas.

Primero, acudir a tu afore y llenar una solicitud de reintegro de recursos; segundo, la afore revisa en su sistema tus datos personales y valida la procedencia de la devolución; tercero, de ser procedente la devolución, la afore te informará del monto que deberás reintegrar por cada retiro que hubieres hecho. Debes informar a la afore si reintegrarás todas las disposiciones efectuadas o solo algunas.

Determinada la cantidad que vas a devolver, la afore te dará indicaciones para que, en un plazo no mayor de 5 días hábiles, hagas el depósito en la institución financiera que te indique. Te sugerimos que guardes el comprobante para el caso de alguna posible reclamación.

Con el dinero recibido, la afore comprará a la siefore que tiene tu ahorro las acciones que correspondan al reintegro efectuado; la afore informará a Procesar (la empresa operadora de la base de datos del SAR) del reintegro efectuado. Procesar enterará al IMSS del reintegro.

El IMSS, con la información de Procesar, reintegrará en tus registros las semanas que correspondan a la devolución de recursos que hagas; esto debes revisarlo en el reporte de semanas cotizadas.

¿Qué pasa si no reintegro el retiro por desempleo?

Afectarás el ahorro acumulado en tu cuenta individual y, si te pensionaras por Ley 1997, quizás no acumules el mínimo de semanas cotizadas necesario para obtener pensión, 1,250, o no logres el ahorro suficiente para comprar pensión.

Si te pensionaras por Ley 1973 y no recuperaras las semanas disminuidas, tu pensión será menor que la que te pudiera corresponder o quizás ni te alcance para pensión, pero, de lograr pensión, sin reintegrar el dinero retirado, recuperarás menos recursos de tu afore.

¿Qué beneficios tengo al reintegrar el retiro por desempleo?

Uno es que recuperas el saldo ahorrado en tu cuenta individual, lo cual es de gran importancia si cotizas por Ley 97; recuerda que con ese dinero se comprará la pensión que podrás recibir. Si cotizas por Ley 1973, recuerda que, a mayor número de semanas cotizadas, mayor pensión.

¿Qué otra opción tengo para recuperar las semanas cotizadas disminuidas por un retiro parcial por desempleo?

Las semanas disminuidas nunca las recuperarás si no devuelves el dinero retirado de tu cuenta individual, pero podrás sustituirlas si trabajas y cotizas, en forma adicional, igual número de semanas.

Lo más conveniente siempre será no retirar dinero de tu afore, pero, si lo haces, siempre será mejor devolverlo; recuerda que lo ahorrado en tu afore es única y exclusivamente para tu pensión y que al viejito no le falte cariño.