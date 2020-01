Afores ¿casualidad o causalidad?

Hola, buen día estimados lectores de Mi Retiro y Pensión; con el gusto de saludarles nuevamente, les comento algo que ha llamado poderosamente mi atención y me refiero a los rendimientos otorgados por las afore durante 2019, pues éstos han tenido un crecimiento sin precedentes.

¿Será que acaso las afore ya sienten la lumbre sobre los talones y que desean reivindicarse ante los trabajadores y el nuevo gobierno?

En lo particular pienso que lo anterior no es coincidencia, pues nada justifica que los rendimientos promedio históricos, de 1997 al año 2018, fueran tan bajos y, cosa rara, durante 2019 no se presentaron minusvalías severas.

Las minusvalías habidas a finales de 2018, por voz de la propia autoridad reguladora del sistema, han sido las más profundas desde la creación del SAR y, qué gran paradoja, coincidieron con la conclusión de un sexenio.

Recuerdo que allá por el año 2002 había una afore que, al recibir la aportación de los trabajadores en ella registrados, aplicaba de inmediato una comisión del 23% y solo llevaba a inversión el 77% de lo aportado y todavía aplicaba el cobro de una segunda comisión.

Por el contrario, otra afore de aquella misma época, al recibir la aportación de los trabajadores en ella registrados, lo invertía y del rendimiento obtenido (la ganancia) le cobraba al trabajador una comisión del 33%.

Con el tiempo la forma para el cobro de comisiones cambió, pero, hay que decirlo, para entonces ya las afore y sus accionistas habían amasado enormes fortunas, invirtiendo dinero ajeno.

No obstante que hasta la fecha las afore continúan cobrando comisiones, aun cuando éstas se han reducido marginalmente, año tras año, las enormes fortunas que hoy día administran les dan para seguir siendo un negocio sumamente rentable y lucrativo, pues la base de trabajadores en activo se ha incrementado en el tiempo, así como el monto de las cuotas y aportaciones, por el aumento anual de sueldos y salarios, muy en especial en los años más recientes.

¿Acaso el comportamiento en los rendimientos otorgados por las afore en el año anterior estaría motivado por las recientes declaraciones del presidente de la república, quien ha dicho que en breve iniciarán la revisión del sistema de ahorro para el retiro, así como al sistema de las afore y su desempeño?

Recuerden que las afore disponen de información de muy alto nivel y calidad y que, por su propia naturaleza, deben contar con proyecciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, sociales y legales de muy largo plazo.

Lo ocurrido durante 2019, en materia de rendimientos otorgados por las afore, ¿será casualidad o toda una causalidad?

He aprendido que, en la vida, hay más causalidades que casualidades. ¿Cuál es su opinión?