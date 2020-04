¡Paren el mundo! Nos queremos bajar

Un mes paramos el país, un mes que se prolonga la agonía provocada por la desidia de quien ha hecho caso omiso a las recomendaciones de salud; 30 días para hacer todo lo que sea posible para salvar vidas, un mes todos a casa.

Luego de que la vacilada de Presidente de México insistiera en los abrazos, en salir a lugares públicos, la avalancha en el número de contagios se le vino encima y fue entonces cuando de la nada salió a decir “ya no”, pidiendo que todos nos fuéramos a nuestras casas, que trabajadores que no fueran indispensables suspendieran actividades.

El discurso fue los trabajadores de las empresas a resguardo y ustedes propietarios vean que hacen para solventar la crisis. Si bien las grandes industrias de todos los rubros incluyendo la turística han tenido suficiente tiempo de hacerse de millonarios recursos y mal hacen en pedir ayuda financiera, hay empresas pequeñas que no pueden cerrar sus puertas y absorber el gasto.

Sin embargo todo lo anterior no justifica que sin más deslinden toda la responsabilidad a la iniciativa privada y los gobiernos locales. ¿dónde queda la solidaridad de la República Amorosa? La mayoría de las empresas de México son pequeñas y medianas, Pymes. Las cuales generan el alrededor del 80 por ciento de los empleos del país

El taller mecánico, el mini súper, el taller de costura, la tortillería y muchos más negocios pertenecen a este sector y se estima que el 50 por ciento de estos establecimientos no soporten la crisis entre gastos corriente y sueldos, durante y después de la emergencia, por lo que están destinados a la quiebra, generando desempleo y una sociedad vulnerable.

No he visto a Miguel Torruco, Secretario de Turismo quien se dice muy quintanarroense hacerse presente con los hoteleros y respaldando las políticas de gobierno estatales, dejando al desamparo a la industria que tanto aporta al país que es la de Quintana Roo, no se le ve ni por este ni por la de ningún Estado apechugando por los servicios turísticos.

No se ha visto a Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo, siendo firme en las estrategias de desempleo y recuperación de los mismos; el gobierno federal manda a todos al cierre, a pique sin antes haber hecho una estrategia de impacto y solidaridad.

En estas líneas preguntó en la entrega pasada qué sería de los ciudadanos sin sus gobiernos locales, sin el liderazgo de sus gobernadores, liderazgo como el de Carlos Joaquín.

En México se soporta, se espera, mientras que en otros países del mundo se crean estímulos para que las empresas de todos los rangos sobrevivan y el gobierno de México, el de la cuarta transformación parece se aferra a hundirla con su tardía, como si todos los empresarios fueran millonarios y por lo tanto son conservadores y hay que castigarlos, y por lo mismo todos los mexicanos se merecen hundirse por creer en la presunta democracia.







EN EL OJO DEL HURACÁN

Queda claro que la organización y legitimidad no es lo que caracteriza a la XVI Legislatura del Estado.

En estos días en los que la mayor amenaza es la imprudencia, mucho más que el COVID-19 ante la pululación de enfermos asintomáticos, los diputados locales le dan rienda suelta a la infección con sus desatinadas diferencias.

El Congreso local no ha entendido la crisis que ya existía y que lo peor esta por venir. Entre dimes y diretes asistieron algunos este jueves por la supuesta aprobación de recursos y fondos financieros para la contingencia económica del Estado, así como delimitar las funciones al personal necesario ya que no se pueden dejar de legislar ante las necesidades que se avecinan.

Aunque en lo oscurito se dice se ha pretendido desestabilizar nuevamente la JUGOCOPO, secuestrar la mesa directiva, imponerse, etc, cualquiera de estas versiones es creíble. Lo real es que los legisladores no pudieron ingresar del todo a la sala del pleno y los 10 que llegaron estuvieron inconformes ante la ausencia de los otros, quienes se resisten, a lo que está la advertencia que de no presentarse llamarán a sus suplentes.

Señores diputados los quintanarroenses no necesitan de sus grillas baratas y diferencias hormonales, necesitan de su trabajo, de la aprobación de recursos, de la pasividad para aminorar la severa enfermedad económica, de salud y social.







LO QUE LAS COPETUDAS CUENTAN

Desesperados y decepcionados se encuentran comercios de Chetumal ante la amenaza de saqueadores o posibles robos cuando establecimientos comerciales incluso de alimentos tengan que cerrar e irse aun aislamiento obligatorio.

Vendedores del mercado Lázaro Cárdenas hacen mención del descontento hacia con el desorbitado Presidente Municipal Otoniel Segovia, a quien le han llamado por teléfono en varias ocasiones para hacerles saber la inquietud y este se presente a orientarlos al mercado.

Sin embargo el señor no les responde, lee los mensajes y no da la cara, pero mencionan que esa no era la actitud cuando les visitó para que apoyaran su gestión recién tomó la encomienda del ayuntamiento. COMO DIJERA LA TÍA JOVITA “lo que haces el lunes, el martes lo pagas”.