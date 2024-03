La Asociación Estatal de Ajedrez pidió a los legisladores locales aprobar la propuesta para que el juego sea implementado en las escuelas, con el objetivo de desarrollar mayores habilidades en los alumnos.

Isaac Pérez Coral, presidente de la Asociación Estatal de Ajedrez, dijo que se tienen identificados a más de dos mil jugadores activos, y llevarlos a las escuelas como una actividad beneficiará el desarrollo de los estudiantes, incluso a las comunidades mayas, y no solo hacer trabajos mediante la iniciativa privada.

“En la Federación tenemos 300 afiliados; sin embargo, tenemos contabilizados activos cerca de dos mil jugadores, quienes están al tanto de las actividades que se llevan a cabo. Aunque no es el deporte favorito, sí existe un nicho importante y creemos que es importante el promoverlo” , agregó.

¡Jaque mate al aburrimiento! Buscan implementar ajedrez en escuelas de Q. Roo [Foto: Cortesía Sipse]

La propuesta, que fue ingresada desde hace un año ante el Congreso del Estado, tiene la finalidad de que el ajedrez sea impartida como una materia en las primarias y secundarias de la entidad.

Fue pensada, sobre todo, para las personas con alguna discapacidad que no pueden practicar algún deporte, y por ende, tengan más opciones que no requieren de un esfuerzo físico sino mental, para que no se sientan aislados.

Por ahora, los esfuerzos los llevan a cabo con la iniciativa privada, principalmente, aunque hay apoyo por parte de las autoridades.

“Con la asociación China Latina, y en conjunto con las cadenas de restaurantes Hong Kong, se cuenta con un Club de Ajedrez, el cual está dirigido a ofrecer clases; el próximo 12 de marzo vamos a estar iniciando las clases gratuitas, aunque también se tendrá un torneo con premios para los que desean participar” , concluyó.

