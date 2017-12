Perversidad cadavérica contra Cancún

El rostro nauseabundo de las redes sociales se manifestó con una campaña venenosa para desprestigiar a Cancún, cuando está a milímetros de su boca la temporada invernal que presagia cuentas de éxito en arribo de visitantes.

Un sitio web criminal disparó –no hay verbo más certero– desinformación sobre cadáveres descubiertos en la zona hotelera de Cancún, perversidad que provocó la contundente reacción del gobierno de Quintana Roo y del gobierno federal.

Las imágenes de escándalo fueron tomadas de otra región del mundo para sembrarlas en una zona tan sensible para Quintana Roo, ya que la industria turística es nuestra columna vertebral y Cancún es el líder en ese rubro delicado que genera muchas fuentes de empleo directos e indirectos.

La Secretaría de Turismo Federal y la de Quintana Roo anticiparon acciones legales para proceder contra los cerebros de esta maldad viperina. Porque la infamia se ha desatado con toda su carga nociva y el antídoto es la información precisa e inmediata, como ha fluido en estas horas. Porque proteger a Cancún es obligación de todos los quintanarroenses, aunque muchos festejen en las sombras las campañas de este calibre.

El activismo de Reyes Arcos Hernández

El joven chetumaleño Reyes Arcos Hernández coordina Trabajando con Voluntades de Cambios, una agrupación que hace intensa labor social a pleno sol. Se desenvuelve como un incansable gestor, con presencia en muchas colonias y regiones del estado.

Priista por convicción –algo no tan común en el ex partidazo–, no oculta su indignación ante los excesos del ex gobernador Roberto Borge y su pandilla, quienes provocaron la catástrofe del Tricolor en los comicios del cinco de junio de 2016; sin embargo, su ánimo es de impulsar la reconstrucción para entregarle a su partido nuevas victorias.

Reyes Arcos Hernández es uno de los nuevos valores del PRI que están destinados a rescatar a su partido del área de terapia intensiva, acercándolo a la gente para defender la agenda colectiva lejos de intereses mezquinos. No hay que perderlo de vista porque no veo esa motivación en jóvenes de otros partidos.