Domina la escuela tricolor en las campañas

El ex priista Miguel Ramón Martín Azueta se desplazó como tiburón en su cuna cozumeleña, iniciando en esa isla su campaña como candidato a la diputación federal por el primer distrito –con cabecera en Playa del Carmen–, asimilado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Considerado el rival a vencer, Miguel Ramón enfrenta a la joven priista Leslie Hendricks Rubio, hija del ex gobernador Joaquín Hendricks y de Doña María Rubio Eulogio.

El ex priista Luis Torres Llanes desalojó la presidencia municipal capitalina para ponerse los guantes –como gallo del PAN, PRD y Movimiento Naranja– y disputar la diputación del segundo distrito, con cabecera en el Chetumal que gobernó hace pocas lunas. Su rival es la ex alcaldesa chetumaleña y ex delegada del ISSSTE, Cora Amalia Castilla Madrid, quien compite por la alianza encabezada por el PRI.

En los dos primeros distritos se impone una escuela priista que en sus adversarios genera desprecio y admiración, ya que cuando un priista abandona el nido despierta mucho interés en partidos como Morena, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano.

Miguel Ramón fue presidente municipal de Solidaridad (Playa del Carmen) de 1999 a 2002; en 2004 se la jugó con el senador priista Eduardo Ovando Martínez en su lucha por ser candidato a la gubernatura, posición apartada para el cozumeleño Félix González Canto. En 2016 volvió a la carga participando en el equipo triunfal del ex priista Carlos Joaquín González.

En cuanto a Luis Torres, me sorprendió gratamente la mañana de este domingo, cuando coincidimos en el mini restaurante Carlota; el candidato llegó con un integrante de su equipo de campaña a comprar el desayuno para su jornada proselitista en Felipe Carrillo Puerto. Lo identificaron varios clientes y lo saludaron con buenas vibras. Ciertos panistas y perredistas deben tomar nota de la sencillez espontánea del reciente alcalde, ya que han perdido la razón.

Laura Fernández se separa de la silla

En Puerto Morelos su alcaldesa verde ecologista Laura Fernández Piña presentó su solicitud de separación temporal, persiguiendo una reelección que tiene al alcance de la mano por sus buenos frutos en el municipio cuya silla ella estrenó hace dos años, con esa envidiable ventaja de no tener antecesor endiabladamente dañino.