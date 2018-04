Ex priistas retadores de sur a norte

Los candidatos desprendidos del PRI son los protagonistas retadores de esta rara contienda en Quintana Roo, ya que el elector votará el primero de julio por presidente de la república, senadores, diputados federales y 11 presidentes municipales, estos últimos sin permiso para iniciar campaña.

En la capital del estado es muy llamativa la candidatura del moreno ex alcalde capitalino Hernán Pastrana Pastrana, muy motivado por su llamado al terreno de juego después de una prolongadísima ausencia. Engañosa su aparente debilidad: ser desconocido para los jóvenes, ya que el experimentado chetumaleño unirá su suerte a la del huracán humano Andrés Manuel López Obrador, aunque su propuesta no deberá agotarse en las supuestas bondades del eterno retador presidencial.

El priista genético que abandona la madriguera gana a zancadas un vigor competitivo que envidiarían los mejores estrategas de imagen. Con esta ventaja Don Hernán puede ser el primer retador del panista Fernando Zelaya Espinoza, quien parte con etiqueta de favorito para defender el agredido sillón de la avenida Alvaro Obregón.

En la batalla por el primer distrito –con cabecera en Playa del Carmen– el ex alcalde ex priista Miguel Ramón Martín Azueta está muy entusiasmado compitiendo como retador en la coalición formada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, partidito que lo postuló. Su adversaria más visible es la priista defensora Leslie Hendricks Rubio, hija del ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz.

Miguel Ramón acertó al sumarse al proyecto retador de Carlos Joaquín González en la lucha por la gubernatura en el inolvidable proceso de 2016, teniendo como peligroso adversario al gobernador Roberto Borge, quien condenó al PRI al infierno terrenal.

En la pelea estelar por la alcaldía de Benito Juárez (Cancún) la figura más interesante es el reciente ex priista José Luis Toledo Medina, Chanito, quien ya anticipó lo medular de su propuesta enfocada en la recuperación de la seguridad, el dolor de cabeza y de corazón para tantos.

Chanito Toledo fue la opción más competitiva para PAN y PRD, coalición oficial que vigila la trayectoria del huracán Peje que azotará con mayor fuerza en la zona norte. Si el diputado local con licencia impone su estrategia tendrá a su alcance la silla municipal más atractiva.