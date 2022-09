Javier Gerardo vive la música en todo su esplendor

Durante su reciente visita a Cancún, el maestro Javier Gerardo platicó en exclusiva con Novedades Quintana Roo y reveló que a pesar de no ser famoso ni la gran estrella que pudo haber sido, vive pleno haciendo lo que ama y disfrutando al máximo cada escenario que pisa.

“Tengo cantando como 45 años, llevo toda mi vida en el escenario, voy a cumplir 59 años de edad, comencé cerca de los 12 años a cantar en serenatas, aprendí a tocar la guitarra y se me

dio, así empecé a estudiar, me metí de lleno en la onda de aquella época como Los Ángeles Negros, Los Terrícolas y de ahí me seguí con todos los estilos musicales que pude…”

“Pese a no ser la gran estrella, a no ser famoso, me siento fabulosamente pleno porque hago lo que amo con todo mi corazón, canto con el alma y los aplausos de la gente son mi mayor reconocimiento. Cuando hay un escenario que me dé la oportunidad de presentarme lo aprovecharé al máximo, sea humilde o suntuoso, es mi único paso a seguir”.

Actualmente recibe el amor del público de todo México como parte de la gira que realiza el cantautor Rodrigo de la Cadena llevando el Festival OTI a cada rincón del país; sin embargo, Javier Gerardo ha sido conguero con músicos cubanos, ha formado parte de rondallas, tríos, orquestas, big bands, sonoras, grupos musicales, siempre tocando el alma y el corazón de sus escuchas con magistrales interpretaciones.

Fue parte del certamen Valores Juveniles en 1986, ganó un Globo de Plata en Tampico y múltiples premios de diversos festivales de música, pero su mayor reconocimiento, asegura, son los aplausos y el cariño del público que se ha ganado a pulso, haciendo suyas canciones de otros compositores.

“Si no tengo el don de la composición quiero hacer mías canciones de otros autores, soy de los que van, buscan esas rolas que no fueron tan comerciales y hago remiendos para darles mi

estilo y toque personal. Yo no escribo, yo hago música y arreglos. Tengo cierta amplitud entre bolero jazz y bolero son y me gusta esa mezcla mía y al público también”.

Actualmente tiene en Spotify un disco llamado “Quiéreme y verás”, recientemente estrenó el bolero matón llamado “Horas” y en breve lanzará otro disco con 10 temas que seguramente

seguirá conquistando los oídos de público de diversas generaciones.

“Estoy con los pies en la tierra, en su tiempo me ofrecieron que cantara banda, reggaetón pero siempre he sido muy fiel a lo que hago, me gustan las cosas complicadas y buenas. Me ha

tocado estar en lugares donde la gente no me pela, donde se están durmiendo, pero también gente que me busca y que quiere mis canciones y eso es con lo que me quedo”, puntualizó.