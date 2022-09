Jojojorge Falcón ya planea sus próximas vacaciones en Cancún

Durante su gira del adiós, el comediante Jorge Falcón hizo una breve visita a Cancún y conversó en exclusiva con Novedades Quintana Roo, en la cual aseguró que regresará antes de despedirse definitivamente de los escenarios de este destino, ya que posteriormente sólo regresará a vacacionar como lo hace cada fin de año con su familia.

“En esta ocasión vengo a laborar a un casino, así que a este lugar ya no regresaré, pero sí me toca teatro, que años atrás vine muchas veces y con mucho éxito, hacemos teatro en Cancún y ya no regreso porque estoy en mi gira del adiós”, expresó contento por todo lo que le han dado 50 años de carrera artística.