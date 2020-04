Jorge Aravena deja México; busca crecimiento actoral en el extranjero

Cancún.- El actor Jorge Aravena es querido y reconocido en México por telenovelas como “La que no podía amar”, de “El güero” Castro o bien “Una familia con suerte”, de Juan Osorio, entre las más recientes; sin embargo, su ciclo en nuestro país ha terminado.

En exclusiva para Novedades Quintana Roo, reveló que cuando termine esta cuarentena volará a la ciudad de Los Angeles en busca de nuevos proyectos y de esa manera celebrar sus 30 años de carrera artística.

Debido a la pandemia de Covid-19, muchos proyectos se quedaron en pausa, acción que afectó a la comunidad artística, pero Jorge ve esta como una oportunidad de reflexión y unión.

También te puede interesar: La Dj Ktryna llama al mundo a no rendirse en nuevo tema

“A todo el mundo nos cambió la vida de la noche a la mañana este asunto, en mi caso sí le doy la importancia y me cuido, pero no me gusta pensarlo mucho porque es algo que asusta, así como se han muerto miles de personas, a cualquiera nos puede tocar, por eso debemos cuidarnos y no darle muchas vueltas al cerebro con el asunto, más bien esperar a que pase pronto”, detalló Aravena desde su casa en la Ciudad de México.

“Nos sirvió un poco estar encerrados, si esto no pasa en mi vida normal y agitada no me hubiera puesto a pensar esto, casi nunca reflexionamos en nosotros mismos, pues si estamos bien la demás gente, nuestros hijos, los hermanos, están bien, lo positivo de todo esto es que estamos pensando en los demás, porque nos hemos vuelto muy egoístas, ojalá eso nos quede de este oscuro paso que nos está tocando vivir”.

Celebrará su trayectoria

Con cuatro hijos que dependen de él, Jorge Aravena buscará un nuevo futuro en el país vecino, esto en cuando termina la contingencia sanitaria.

“Dejé varios proyectos en stand by, ahora estaría en Los Angeles, pues a principios de marzo me iba a ir para allá, estaba invitado a la inauguración de Televisa Cancún y a mi regreso me mudaba para allá, empecé a vender cosas acá en Ciudad de México y tuve que parar, ha afectado en todos sentidos, pero ni modo hay que seguir adelante. En esa ciudad de Estados Unidos tengo varias conversaciones pendientes y me voy de México para estar presente, tengo que dar vuelta a la página y mudarme.

La primera celebración es que salgamos de esta pandemia y cuando se pueda haré una fiesta en grande por mis 30 años de carrera, aunque lo mejor sería hacerlo trabajando en un buen proyecto en cualquier parte del mundo”.

El cuarto paso

“Tengo que moverme y creo que es el cuarto paso importante que estoy dando en mi vida. Cuando empecé esta carrera y dije sí, quiero estudiar actuación y dedicarme a esto fue el primer paso; el segundo, cuando protagonicé la telenovela que hice en Perú que fue “Girasoles para Lucía”; el tercero, fue mi llegada a México, siempre lo vi como un país tan lejano porque Latinoamérica estaba llena de telenovelas mexicanas, era para mí el tope y logré mi primer protagónico; ahora después de varios años he decidido mudarme y hacer una vida solo en Los Angeles y ese será mi cuarto paso. Buscaré novia que no hable español para practicar mi inglés y que todo sea más fácil”, detalló el simpático actor.

Busca mejoras en la televisión

Siempre se le ha dado libertad a gente que toma decisiones pero no hay quien cuide los intereses de la empresa, he trabajado con muchas producciones en muchos países y sé cómo se mueve esto, muchas veces los productores prefieren meter actores que empiezan porque les cuesta menos, pero los proyectos necesitan calidad y el público quiere ver a grandes actores, eso será retribuido con dinero, todos tenemos que hacer crecer cada proyecto, hacer crecer la empresa porque en esa medida a todos nos va a ir mejor.