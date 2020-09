Jorge Cid hace homenaje a víctimas de la “Friend zone”

Cancún.- Una larga lista de personas son parte de la llamada “Friend zone”, luego de ser bateados con la clásica frase “te quiero, pero solo como amigos”, es por eso que el cantautor venezolano Jorge Cid decide hacer una canción en homenaje a estos soldados caídos. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Jorge, desde la ciudad de Florida, donde tiene una escuela de música, compartió sentirse un poco desesperado por no poder llevar su música al público en directo debido a la pandemia; sin embrago se siente orgulloso de su más reciente disco titulado “Las nubes son un buen lugar para esconderse”.

“El tema se llama Sin ti, es un tema dance rock, que me tiene un poco ansioso como en una jaula porque no puedo tocarla, en Venezuela se ha posicionado por semanas consecutivas en primer lugar de las listas de rock y no puedo hacer nada, no puedo presentarle en ningún lugar porque todos los lugares están cerrados allá y acá en Florida, pero veamos qué pasa en un futuro”, expresó Jorge, quien a diferencia de sus videos pasados, reveló que el de este tema tiene menos paisajes y es mucho más humilde.

Compositor de todos sus temas, Cid promociona su cuarto sencillo, dedicado a los caídos de la “Friend zone”.

“A veces uno escribe escuchando a los amigos y sus historias que se juntan unas con otras, a quien no le ha pasado el estar enamorado o enamorada de su mejor amigo por años y esa persona no lo sabe, hasta que llega el momento que se lo tiene que decir a la cara, quizá es un tema trillado pero la melodía y el dance hicieron bien discotequero el tema”, añadió.

Busca rescatar la buena música

Arraigado a lo orgánico, Jorge Cid busca rescatar esa música que no necesita de tanta tecnología para sonar bien.

“Mi estilo está en el classic rock y lo que estoy tratando en mi escuela de música es rescatar la música orgánica, de arreglos y voces de verdad, muchos cantautores lo estamos haciendo, que no necesitamos trucos para una grabación y vamos por ahí luchando, dejándolo ahí y llevándolo por el tiempo aunque no seamos tan famosos como otros. Los que somos de verdad ahí nos mantenemos, quizá no nos sigue un millón de personas pero sí 40 mil que les gusta y que saben de música”.

A diferencia de otros artistas, Jorge prefiere esperar a que pase la pandemia para regresar a los escenarios y sentir la vibra de su público.