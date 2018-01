Jorge Medina presenta sus planes como solista

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El ex vocalista de La Arrolladora Banda Limón, Jorge Medina, se presentó el fin de semana en la Plaza de Toros de Cancún y compartió en exclusiva para Novedades Quintana Roo los planes que tiene como solista de la mano de don Chuy Lizárraga, quien es el productor de su primer disco como Jorge Medina y con el cual realizará una gira por Estados Unidos, entre otros interesantes proyectos.

“Empecé en mayo a platicar del proyecto con Chuy Lizárraga, comenzamos a trabajar en agosto y el trabajo duro se me vino de octubre para acá, pero ya estamos más organizados, estamos aprendiendo mucho en el camino; es diferente a estar en una agrupación como La Arrolladora, que le debo mi respeto y agradecimiento, a hacer tu proyecto y establecer tu organización, tus músicos, tus cosas”, detalló en exclusiva Jorge Medina.

Quien fuera vocalista de La Arrolladora Banda El Limón por 20 años y que en meses pasados dejó la agrupación por cuestiones de salud e intereses personales se presentó la semana pasada en La Plaza de Toros de Cancún ante sus más fervientes admiradoras, a quienes deleitó con sus temas que han sido éxitos en la escena de música regional mexicana como “Llamada de mi ex” y “Ya es muy tarde” entre otras: previó a salir al escenario nos platicó un poco más de su nuevo material discográfico como solista.

“Yo creo que lo que viene en 2018 va a ser muy interesante porque tenemos un corte que se llama “Al 100 y pasadito” y varias sorpresas más que son de compositores titanes como Joss Favela, Edén Muñoz de Calibre, la apuesta que traigo con Horacio Palencia, “Me tengo que ir” que es el nombre del disco, es algo que me llena de mucha alegría. Llevo una canción con mariachi, es una versión de Luciano Luna que se llama “Cúlpame”, que grabé ya con banda pero como ahora puedo hacer lo que me da mi gana quiero darme ese gustito de grabar con mariachi, a ver que se siente, y a ver que dice la disquera con la canción pero espero que sea algo bueno”, detalló.

Luego de 22 discos grabados y más de cuatro mil 500 conciertos que dio al lado de La Arrolladora, Jorge Medina asegura que ahora como solista no tienen ningún problema de hacer un show de cuatro horas pero con la diferencia de que no batalla, no se estresa y lo más importante está al lado de su familia, algo que según él había perdido.

“Independientemente del estrés que fue estar con La Arrolladora, creo que debe haber un equilibrio entre el trabajo y la familia, y la verdad no tenía familia, fue mucha la carga que yo mismo me impuse, era diseñador, coordinaba, iluminaba el escenario, un chorro de cosas que me fui quitando, pero cuando lo hice como que no nos pusimos de acuerdo y como que no les gustó así que hubo una plática previa con los de la banda el 25 de junio y al siguiente mes me fui sin ningún problema, sigue la relación cordial pero de lejitos, porque al último hubo un poquito de fricción porque querían que regresara pero yo ya estaba haciendo mi disco, ya estoy con una empresa, con un productor que es serio, hay que respetar eso porque no es un juego y bueno estoy contento con Chuy porque vamos a hacer una fusión de oficinas y una gira por Estados Unidos a finales de febrero, está muy padre todo lo que viene, es más trabajo y mi disco”, puntualizó Medina.

Del nuevo disco titulado “Me tengo que ir” ya se han grabado 22 temas, de los cuales algunos irán a redes sociales, el cantante asegura que quiere posicionarse pero como Jorge Medina, por lo que está trabajando arduamente en sus presentaciones que ha venido haciendo desde agosto de 2017 la lado de su banda formada por jóvenes talentosos que mantiene la misma calidad a la que la gente está acostumbrada.

“Empecé gira el 4 de enero y tengo todo el mes lleno gracias a Dios, lo que quiero es darme un tiempo para terminar mi disco y después ya me relajo, ahora disfruto a mi familia, me los llevo de gira cuando es posible, pase año nuevo en casa y luego seguí trabajando. Estoy muy sano, esa es una de las metas que me puse desde hace mucho tiempo y lo he logrado, han pasado muchas cosas, estoy en un trabajo distinto que disfruto mucho y estoy de salud al 100 y pasadito”, finalizó.