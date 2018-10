Ortiz de Pinedo trae su talento para hacer reír a Cancún

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Exitosos y para toda la familia han sido los proyectos que desde hace seis décadas Jorge Ortiz de Pinedo ofrece a su público; heredero de un gran talento y una manera de trabajar, en exclusiva para Novedades Quintana Roo confiesa que una de las premisas para hacer un buen programa es no faltar el respeto al público y no decir leperadas.

“El chiste es no ofender para que te vea más gente. La gente que dice muchas leperadas se limita a un público adulto totalmente, pero mientras digas cosas que puedan entender niños, adolescentes y adultos tu público se amplía, entonces el panorama es mucho más grande para poder hacer comicidad”, dijo.

“Buen humor y comicidad lo puede hacer cualquiera, y de muchas maneras, y la forma que yo lo hago es muy personal, no tiene que ver con nadie y nadie la hace como yo, de eso estoy seguro, de que es una manera muy original y eso es lo que me vale que tenga yo muchos seguidores que se divierten con lo que hago, no sé si vaya mucha gente o poca a vernos, pero sé que los que van a cada uno de mis espectáculos salen siempre muy satisfechos”, reconoció.

El gran actor y director trae a Cancún este próximo 17 de octubre la puesta en escena “Cosas de mamá y papá”.

“En cine, en teatro, en televisión, hay que seguir viviendo para que no se acabe esa creatividad”

Setenta años de trayectoria artística se dicen fáciles, pero crear exitosos proyectos y continuar actuándolos es algo de lo que sólo Ortiz de Pinedo es capaz, pues además de que continúa en contacto con su público en teatro, su mente sigue creando éxitos.

Fan de Tigres

“En cine, en teatro, en televisión, hay que seguir viviendo para que no se acabe esa creatividad, a mí me gusta mucho el béisbol y aquí están mis Tigres, yo soy Tigre desde que nacieron, luego se los llevaron a Puebla, luego me los trajeron a Cancún y aquí los sigo, esta vida es como el béisbol, o pegas de hit todos los días o te sientas en la banca, entonces hay que estarle pegando al hit todos los días, si se acaba la creatividad, te sientan y no te vuelven a dar chance de tomar el bat y yo, a pesar de muchos años, seguimos haciendo cosas, impulsando jóvenes, haciendo proyectos nuevos”, detalló el actor, quien reveló que trabaja en la nueva temporada de una inolvidable serie que brincó de la televisión al teatro, “Una familia de diez”.