José Ángel Gurria Treviño confirma su candidatura presidencial para 2024

Extracto de la entrevista que llevó a cabo el señor Joaquín López Dóriga al señor José Ángel Gurría, quien confirmó su postulación a la presidencia del 2024.

LD: Fue Secretario de Relaciones Exteriores, Secretario de Hacienda, 15 años Secretario General de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es un universitario que hablaba 6 idiomas y que yo creo, yo, que es el candidato, el liderazgo más competitivo para la presidencia en 2024, se trata del Doctor José Ángel Gurria.

¿Quieres ser presidente de México?

JAG: Absolutamente, hoy están dadas las condiciones, en particular el hecho de que hay una coalición y por lo tanto yo quiero ser el representante de ella.

LD: Bien, están dadas las condiciones de este lado y del otro lado ¿también están dadas?

JAG: Yo te diría que independientemente de a quienes designen por parte del gobierno, habría que hacerle frente y habría que ganarle, por su puesto, con el consenso de los diferentes partidos, PAN, PRD y PRI, sólo falta el MC, que esperamos también se una con objeto de que haya no solo la impresión de un consenso respecto de la oposición sino que además la práctica exista en ese consenso.

LD: José Ángel, brevemente ¿dime los tres puntos fundamentales que plantearías para tu gobierno?

JAG: El tema de la Seguridad, el tema de la Recuperación Económica y por supuesto una lucha frontal en contra de la corrupción, esos son los temas más amplios, pero yo te diría que hay unos ejercicios obligatorios y son por supuesto la recuperación económica, la lucha contra la pobreza que ha aumentado en México, la lucha contra las desigualdades, el tema de la salud, que en virtud de la transición de los diferentes sistemas hemos dejado sin cobertura a muchos millones de mexicanos. El brutal impacto que tuvo la pandemia en el sistema educativo y por lo tanto cómo recuperamos ese tiempo, casi 2 años perdidos para los niños y los jóvenes de México. Y por otro lado, hay algunos temas de carácter coyuntural, las quejas de los socios comerciales por la Reforma Eléctrica o el tema del Maíz Transgénico y ahora mucho más complicado el tema de la Seguridad, en virtud de que afectó a algunos ciudadanos estadounidenses, donde resultaron dos de ellos muertos. Por otro lado, el tema de la democracia, el tema del INE, de la defensa del INE y de la preocupación que ha generado en muchos medios, nacionales, internacionales y extranjeros, además del tema de este Plan B, que ya está en manos de la Suprema Corte de Justicia.

LD: No te parece fundamental un aspecto que es la Reconciliación Nacional, hoy que nos han dividido entre “buenos y malos” de “los que no están conmigo están contra mí”, “liberales y conservadores”.

JAG: El líder político del país tiene que ser un gran aglutinador, tiene que ponerle “cemento duco”, como decía mi mamá y mi abuela, y kola loca quizá, a la sociedad para que se una, que tenga un mismo propósito, que decida que sí se puede y echar para adelante, lamentablemente encontramos hoy a la sociedad mexicana profundamente dividida e inclusive, yo te diría, con alguna percepción de que somos “ellos y nosotros” y todos los que no sean de “nosotros” pues “son malos porque son del otro lado” y el problema de esto es que se vuelve muy difícil tener un proyecto nacional y hacerle frente a todos estos déficits y retos que tenemos enfrente y que requieren, primero que nada, de unidad.

LD: Dime ¿Qué es lo que más te preocupa hoy de México?

JAG: Yo te diría que me preocupa el tema de la falta de unidad o del quebranto de la sociedad en varios fragmentos que no se hablan entre sí, pero además se ha roto el diálogo entre la sociedad y el gobierno, y la falta de ese dialogo se nota mucho, está haciendo estragos en cuanto a la calidad de las decisiones que se toman para fines de buen gobierno.

LD: Tú que has conocido el mundo, bueno ya lo conocías desde antes, pero sobre todo has tenido gestión y relación con todos los líderes del mundo, con todos los directivos de organismos mundiales, multilaterales, financieros, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todos, cuando estuviste 15 años en la OCDE ¡te echaste 15 años!

JAG: Así es, una elección y dos reelecciones.

LD: El presidente dice que no le importa cómo nos ven, a mí en el fondo tampoco me importa mucho cómo nos ven, a mí me importa más cómo nos vemos, pero sí te pregunto ¿cómo nos ven?

JAG: Yo te diría que además de problemas que son económicos, que son comerciales, que son de negocios, que son de dinero, como el tema de los contratos que se habían suscrito con algunas empresas en materia eléctrica, o en materia energética, ahora te mencionaba yo el tema del maíz transgénico, pero ahora lamentablemente estamos en la mira de varios observadores, comentaristas, periódicos, publicaciones y de cada vez un mayor número de personas preocupadas por lo que ven en México, respecto del futuro de la democracia en nuestro país, esto es muy importante porque lo peor que puede pasar es volvernos tema, por ejemplo, de la próxima elección de los Estados Unidos.

LD: ¡Que lo vamos a ser! inevitablemente como en cada elección.

JAG: Esto es muy lamentable porque yo te diría que antes era de manera un poco gratuita, simplemente tomaban los asuntos de la migración de la frontera, etc., y los volvían temas de campaña, ahora nosotros les estamos dando argumentos para que efectivamente seamos motivo de la próxima campaña electoral en Estados Unidos.

LD: Sin duda, pero yo repito, eso que ha ocurrido siempre. Qué te parece esto inédito de que el gobierno del presidente Biden exigió al gobierno del presidente López Obrador que no sea intervencionista y que no intervenga en asuntos de política interna de Estados Unidos, yo nunca había oído, ni visto eso.

JAG: Habiendo sido canciller, yo te puedo decir que uno de los más importantes principios de la política exterior mexicana es la NO intervención en los asuntos internos de otros países, bueno, esto era en el fondo porque no queríamos que se metieran con nosotros.

LD: ¡Que es lo que decía López Obrador!

JAG: Sobre todo el mensaje hacia los Estados Unidos, en particular, pero ahora pues le pedimos al Canciller que fuera a hablar con los cónsules y declararan que los mexicanos no van a apoyar a los republicanos, el problema de este fenómeno en particular y que dio lugar a esta respuesta de los americanos, es que primero no estamos siendo consecuentes con el tema de la no intervención.

LD: hay una doble no intervención.

JAG: Así es. El problema más importante tiene que ver con el hecho de que si tú te equivocas de enemigo o te equivocas de pleito, entonces lo que va a suceder es que abres otros flancos y te vuelves mucho más vulnerable. Es lógico que haya quienes levanten la voz y digan “vamos a darle al ejército americano derecho para intervenir en contra del crimen organizado en México”, bueno, pero eso no quiere decir que eso vaya a suceder, es la voz de un señor, de un diputado, de un senador, etc., es decir no es ley y tampoco va a suceder porque aquí todos los días hay propuestas y todos los días hay discursos en las tribunas, legislativa y de otro tipo, entonces, eso no quiere decir que se va a volver ley al día siguiente. El hecho de que sean legisladores no quiere decir que eso lo vayan a tomar las grandes mayorías de los partidos y el congreso en la cámara de diputados y en la cámara de senadores, es decir, por eso es que insisto, no hay que confundir, hay que conocer cómo funciona el tejido político de los Estados Unidos, de dónde vienen las opiniones, quién las emite y reaccionar de manera proporcional al verdadero daño que podrían hacer. En este caso se trataba de opiniones sueltas de parte de personas muy desencaminadas.

LD: Y que además tuvieron mucho más impacto en México y difusión ¿Por qué en Estados Unidos tuvieron cero impacto?

JAG: Ninguno, porque están ya acostumbrados en Estados Unidos y los medios están acostumbrados a no recoger ese tipo expresiones porque todos los días las hay, el problema, insisto, es que si nos equivocamos de quien es el enemigo y nos equivocamos de pleito, entonces nos volvemos vulnerables porque nos pueden atacar por otro lado.

LD: Ahora yo te voy a decir una cosa, en el marco yo he hablado con especialistas de México y de fuera, sobre todo de Estados Unidos y me han dicho que no tienen ninguna preocupación con México, ¿por qué? Porque la macroeconomía del presidente López Obrador se ha comportado como el más neoliberal de los presidentes, la macroeconomía la ha manejado de un modo impecable, lo tengo que decir porque es la verdad, si, la deuda, todos los aspectos, el respeto al Banco de México, el seguir las indicaciones del Banco de México, en eso ha sido impecable el presidente.

JAG: Afortunadamente, que bueno que así haya sido y además eso nos ha dado grados de libertad en otros temas como estos ¿por qué? Porque si tenemos diferencias en lo comercial, diferencias en términos de visión política y diferencias con algunos legisladores de los Estados Unidos o inclusive con el propio Departamento de Estado, cuando yo era Secretario de Relaciones Exteriores teníamos muchas diferencias con el departamento de estado, y sin embargo, siempre había una forma de ayudar a hablar, a negociar y finalmente a resolver los asuntos.

Eso es lo que se vuelve muy difícil cuando uno se lanza a un proyecto como el actual en México al decir, estoy descalificando a todos los republicanos, por ejemplo, o a cualquier persona que opina en contra de México, hay que corregirle la plana, pero además hacerlo de manera proporcional a él individuo, al daño que cause tanto en los Estados Unidos como en México.

Efectivamente tienes razón, aquí hemos magnificado estos discursos, estos comentarios y lamentablemente lo que ha sucedido es que de alguna manera hemos provocado nosotros la necesidad de tener que responder muy fuerte porque como le hicimos tanto ruido, entonces lo que habría que hacer quizá, es bajarle el tono también aquí en el país.

LD: En fin, tu familia, no sé qué... ¿ya hiciste la consulta?

JAG: Por supuesto que hice la consulta.

LD: ¿Ya hablaste con la doctora?

JAG: Lulú, mi esposa, la doctora cirujana, oftalmóloga muy destacada, y que le heredó la vocación a mi hija Lany, la verdad es que obviamente ellos me apoyan, todos dicen ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres lograr? cuando yo les hablo de lo que yo quisiera lograr en México, y de cómo aplicar todos estos 15 años de experiencias, de hablar con todos los líderes de los países miembros de la OCDE, pero además con otros 100 países que nos consultaban.

LD: ¡Y que has estado en todas las cumbres!

JAG: Bueno, por supuesto, las cumbres del G-7, del G-20 y la Asamblea General de las Naciones Unidas, etc., y la verdad es que me apoyan pero por supuesto se preguntan ¿qué implica esto?

LD: No, pues eso son implicaciones desconocidas.

JAG: Sí, porque además son circunstancias nuevas, es la primera vez que hablando de una carrera presidencial y una dirección presidencial, se forma una coalición, se forma una alianza, en este momento de tres partidos, idealmente de cuatro partidos. Es la primera vez en que se tiene que poner de acuerdo, no sólo para ganar la elección para tener una mayoría parlamentaria, además para ganar la presidencial, pero también para el plan o el programa de gobierno, porque aquí no tenemos cultura parlamentaria y no tenemos una cultura de coaliciones, mientras que en Europa es lo de todos los días y a veces tardan dos, tres, cuatro meses en ponerse de acuerdo, mientras sigue el mismo gobierno encargado, interino verdad, hasta que se ponen de acuerdo en cuál es el proyecto de gobierno, no solo electoral, es más muchas veces se forma la coalición después de la elección y entonces los partidos que pueden formar la mayoría se reúnen y empiezan a negociar, y te digo, se pasan varios meses negociando el programa de gobierno, no solo la victoria electoral.

LD: José Ángel me da una gran alegría verte y espero verte de candidato.

JAG: Bueno pues, efectivamente de eso se trata, intentar con los diferentes partidos políticos, con la sociedad civil que ahora va a jugar un papel muy importante, yo ya he hablado con varios de los líderes de la sociedad civil y con los diferentes líderes de los partidos políticos, para decirles, “aquí estoy”, “me interesa”, “tengo mucho que contribuir” y por otro lado “puedo ser el líder de la oposición” y “puedo ser el líder político de México”.

LD: ¡Venga! gracias José Ángel por venir, saludos en casa, de verdad me da mucho gusto verte.

JAG: Muchísimas gracias. Muy amable Joaquín.

LD: José Ángel Gurría que ya dijo que SI, que SI está puesto para ser el candidato de la oposición y buscar la presidencia.

JAG: Sin duda ¡Absolutamente! Porque hay que ser candidato de la oposición y después ganar las elecciones.

Ebrard rompe con Andrés Manuel

En opinión de Manuel Díaz, el presidente desdeña la democracia y a quienes se ubican en el centro político ya que él se disfraza de izquierdista siendo un conservador extremo

Por Manuel Díaz

¿Terminó la relación cordial entre Andrés y Marcelo? Todo parece indicar que sí.

Marcelo Ebrard ha decidido salir del guion que marca AMLO lanzándose “por la libre”, con propuestas propias y destacando que él es muy diferente a Andrés.

Marcelo siempre ha sido el funcionario que ha dado lustre al gobierno de AMLO. Fue pieza clave en el proceso de modernización de la Ciudad de México y, en el gobierno federal, al principio fue el “súper secretario” que hacía todo, arreglaba todo y representaba a AMLO en los foros que lo acomplejan, como el G-20; lo mismo participaba en temas de huachicol, vacunas y negociaciones del T-MEC, que en el control sobre gobernadores y coordinación del gabinete, situación que molestó mucho al presidente, toda vez que el Canciller brillaba con luz propia.

Opinión de Manuel Díaz

El libro de Marcelo

Así, luego del discurso de Obrador en el zócalo, Ebrard presentó en Palacio de Minería su libro, un libro que tiró por el caño la idea de polarización, recuperó el discurso en favor de las clases medias, la importancia de las relaciones internacionales, los acuerdos comerciales y la importancia del medio ambiente y del combate al cambio climático y, algo muy importante, que AMLO olvidó, negó o se opuso, la agenda progresista de izquierda como el aborto, la ecología, feminismo y los matrimonios igualitarios.

Fin de la manipulación y dedazo

Al acercarse el proceso AMLO se enfrenta con una realidad que lo coloca como el más narcisista. Un hombre profundamente autoritario incapaz de permitir que alguien brille por encima de él y mucho menos, que se atrevan a contradecirlo.

AMLO aseguró una y otra vez que en la selección del candidato no habrá dedazo pero en su discurso del Zócalo -con destinatario- hizo referencias históricas para justificar el por qué Ebrard, no será su candidato.

Previamente se había echado a andar la estrategia mediática diseñada por AMLO y su gran amigo Trump que tenía como centro de acción una supuesta intervención de Estados Unidos a México y ya en su discurso del 18 de marzo, comentó:

“Siempre se ha hablado de que el general (Cárdenas) no optó por Múgica ante el riesgo de una intervención extranjera. Sin embargo, como hemos visto, en ese entonces gobernaba Roosevelt, que había demostrado su respeto a la soberanía nacional y que estaba por estallar la Segunda Guerra Mundial, situación que contribuía a disipar la amenaza de una intervención estadounidense”.

AMLO

Lo mencionó para asegurar que él no cometerá el error de Cárdenas, que no le importa la guerra civil si no llega su gallo a la presidencia y que, quien lo sustituya, tendrá que seguir al pie de la letra sus ocurrencias y fantasías dejando tres cosas claras:

1) Impondrá al candidato de Morena ¡El “dedazo” en su máxima expresión!

2) Será él quien defina la “continuidad” de su mandato. El que aspire a sucederlo, tiene que garantizar su fidelidad y subordinación. AMLO actúa a la enseñanza de Plutarco Elías Calles para imponer el Maximato y, seguramente no dudará en traicionar a quien sea, como lo hizo Calles con Álvaro Obregón o Salinas con Luis Donaldo Colosio.

3) Y, por último, que cueste lo que cueste, no permitirá que nadie que él no apruebe llegue a la presidencia.

Ebrard se desmarca

En la presentación de su libro aseguró que el destino de México se determinará en las próximas elecciones, una afirmación que choca con la “transformación” de AMLO y que desde su punto de vista, es necesario que el país logre una “clase media mayoritaria”.

Por su parte, la escritora Elena Poniatowska recordó que Ebrard logró la despenalización del aborto y legalizar el matrimonio igualitario.

Ebrard, reconoció ser moderado: ”Tenemos todo para tomar esa oportunidad, rescatar la grandeza de México y estar a tiempo para que nuestro país cambie para siempre, que no tengamos pobreza extrema y que seamos un país, sí de clase media, una clase media mayoritaria, eso es lo que debemos de ser”.

La posición de Ebrard totalmente contraria al extremismo de AMLO

El presidente desdeña la democracia y a quienes se ubican en el centro político ya que él se disfraza de izquierdista siendo un conservador extremo.

Ebrard por la libre

Marcelo ya no es corcholata de Morena y será candidato por otra alternativa que no es la de AMLO. Ha marcado su distancia, no está por la continuidad de los desatinos del tabasqueño.

¿Será AMLO tan irresponsable como para incendiar el país con tal de no permitir que llegue un personaje fuera de su control?

Sea Marcelo o cualquiera del bloque opositor que logre la mayoría de votos en las urnas, Andrés Manuel deberá contener su ímpetu autoritario que lo envalentona sus militarización.

Twitter: @diaz_manuel

Es importante valorar que depende de los mexicanos el rumbo que tome el país en las próximas elecciones, ya que nuestro voto será el que defina y autorice quien puede ser el mejor candidato que realmente saque al país del hoyo en el que estamos cayendo, porque recordemos que ya una vez se dijo que de seguir México como está, se iba a convertir en otra Colombia, y aunque sea difícil de creer, así fue.

Para recordar: “Senadora Martha Cecilia Márquez solicita la comparecencia de funcionarios del Gobierno Federal”

Bueno Senadoras y Senadores, pues no se si no nos damos cuenta, pero en México nos falta un presidente, en México no tenemos presidente.

¿Quién quiere ser presidente? Por favor.

Senador Monreal, senador Mancera, senador Navarro, senador Narro, senador Pech, los más capaces de este senado, ¿no quieren ser presidentes? Por qué en México no tenemos presidente y les pasó los daños:

Tenemos un presidente que no está cuidando la salud de los mexicanos que consagra el Artículo 4º de la Constitución.

Tenemos un presidente que tiene nombrada a gente en salud que no reúne los requisitos y que no tiene el perfil.

Tenemos un presidente que importa medicamentos sin el cuidado sanitario.

Tenemos un presidente que desvía recursos públicos, si, y de operes hacia la presidencia de la república

Tenemos un presidente que maneja el presupuesto a su antojo.

Tenemos un presidente que no transparenta ninguna de las acciones de su gobierno.

Viola derechos humanos de migrantes y de propios, así, así como lo hizo en la mañanera, así como se refirió al tema de Ingrid Escamilla, violando sus derechos humanos, él no debió de haber hecho eso por respeto a ella, por respeto a alguien que laceraron con tanta violencia.

Artículo 8 constitucional: el presidente de la república solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos del orden común.

¿No es traición a la patria todo esto que enlisté? ¿No es traición a la patria tratarnos así a los mexicanos y en especial a los enfermos de cáncer?

Artículo 86: Es renunciable por causa grave que califica el Congreso de la Unión, nosotros podemos analizar la renuncia del presidente.

Carta dirigida a la familia Atypical (Ustedes me entienden)

Carlos Alazraki

Prólogo: Carta dirigida a la señora vil chismosa, la que en teoría desmiente las mentiras que dice que nosotros decimos toda la semana, a todos los periódicos. Ahí les va.

Señora Vil Chismosa ¿Acaso no le enseñaron sus papá, de chiquita, que no es bueno decir mentiras?

Si su respuesta es afirmativa, entonces ¿por qué las dice?

Usted dijo en la mañanera del miércoles pasado que en una de mis cartas semanales se la había dirigido a satanás.

Es usted una mentirosa de quinta, jamás le he escrito una carta a satanás y jamás lo haré porque la verdad él me cae muy mal.

Aunque tengo que admitirle que usted, me cae peor, además de no soportarla por falsa y mentirosa, usted me causa entre lastima, vómito y diarrea.

Espero una disculpa suya el próximo miércoles.

Bien, vamos a la carta.

Estimada familia Atypical:

Acaso no se han sentado alguna vez frente a su compu cuando tienen que hacer un reporte para mañana y el día anterior ¿no saben que escribir?

Pues aunque no me lo crean, así estuve ayer en la noche cuando tenía que escribir mi carta semanal.

Y después de estar sentado media hora sin que se me ocurra nada, decidí ponerme a escribir esta carta y a ver que salía.

Lo primero que me vino a la cabeza fueron las mentiras de Andrés en su discurso del sábado.

Ahí reflexioné y me cayó el veinte de que existen dos “Mexicos”, el de Andrés y “sus datos” que bautice como “mundo de juguete” y el del México neta y real que bauticé como “no quiero regresar al pasado”.

En el discurso de Andrés en “el mundo de juguete” el presidente dijo unas cosas verdaderamente irracionales.

Primero, les dio unas clases de historia a los asistentes y que por cierto una gran cantidad de acarreados comenzó a salirse del zócalo por aburrimiento.

Y si no me creen, chequen en nuestras redes de Atypical Te Ve el video, ahí está.

Luego, al día siguiente, el gobierno del “Mundo de juguete” publicó que 500 mil personas asistieron a la marcha.

Lo que nunca entendí, fue cuando vi las dos fotos de las dos marchas.

Eran dos fotos muy, pero muy parecidas en asistencia.

Y entonces me pregunté ¿Por qué dicen ellos 500 mil y 90 mil nosotros?

Hasta que me cayó el veinte, recordando el dicho de Winston Churchill, y que reproduzco textualmente:

En una elección el partido que gana es el partido que cuenta los votos, obvio, ahora si ya entendí porque Andrés quiere deshacerse del INE.

Después de ya no pensar en la marcha de acarreados, pero no acarreados, empiezo a leer lo irrelevante de la mañanera del lunes.

Gran sorpresa, Andrés les contesta a los gringos que va a prohibir la producción de fentanilo.

Otra vez, “mundo de juguete”

Y me pregunto: ¿nadie de sus colaboradores le pidió que no diga esta estupidez?

¿Nadie le dijo que el fentanilo es una medicina para combatir el dolor?

Creo que no.

Y las últimas de esta semana:

¿Están sentados? ahí les va

En el canal del “mundo de juguete” se censuró y no se transmitió la noticia que este gobierno lleva en 4 años y medio más muertes que todo el sexenio de Peña Nieto.

Y que en Segalmex el fraude ya subió de 12 mil millones de pesos, ¿están sentados? a 18 mil.

Y tampoco “mundo de juguete” comentó que dentro de las 10 ciudades más inseguras en todo el mundo ¿Qué creen? México lidera con 9, en fin.

Y en lugar de que Andrés nos de la solución de cómo vamos a resolver todos estos problemas, la noticia de la semana en “mundo de juguete” fue que México perdió contra Japón en semifinales en el mundial de béisbol, así está el rollo.

Y para concluir, familia Atypical los quiero muchísimo. Gracias.

Lucha férrea

Nuestra Suprema Ley ha tenido que recorrer un largo trecho para proveer justicia digna y decente. Ese camino dio inicio en la época del neoliberalismo y hoy en la Cuarta Transformación de la Nación continúa con ese andar. Largo como el infinito. El anhelo de los mexicanos de obtener una justicia eficaz nació con la promulgación de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

México lleva y conserva en ésta época política las ansias de justicia, honestidad, seguridad y libertad consagradas en el Pacto Federal. En esas caminatas, calvarios y desdenes mantiene siempre latente el deseo de ser amo y dueño de su propio destino. Y la lucha para obtener esa justicia perdida por la narco-política del neoliberalismo es tan férrea como al principio. Por ello togas de toda la República pugnan por encontrarla, desde jueces hasta fiscales decentes, desde litigantes hasta magistrados intachables, desde la dignidad que se enfrenta a la indignidad por la omisión de la autoridad para suministrar justicia.

Y otra vez, al igual que en la década del neoliberalismo vive nuestra República días de zozobra y desquiciamiento moral y gubernamental. Engaños, promesas y cinismo dominan desafortunadamente gran parte de la vida política de nuestro México, cuyos recursos mismos hacen peligrar a nuestra justicia en estas horas de la Cuarta Transformación de la Nación.

Es por lo anteriormente expuesto de mucha importancia exigir y aplicar estrictamente la letra y espíritu de la Ley Suprema, con el objeto de que se sepa la autenticidad de la narco-política que laceró y lacera a nuestra patria.

En todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, las cuestiones relativas a lograr una mejor situación para la procuración e impartición de justicia y una mejor eficacia en cuestiones relativas a la seguridad, se han convertido en el reclamo más enérgico y reiterativo de los justiciables. Los indicios delictivos, los casos de impunidad, la indebida interpretación de la ley, la absolución de la delincuencia, los casos de corrupción, las condenas en contra de inocentes siguen creciendo desproporcionadamente en ésta Cuarta Transformación de la nación y por desventura se siguen omitiendo pesquisas en contra de la narco-política.

México debe de continuar manteniendo el pendón de una lucha férrea en contra de la narco-delincuencia en el entorno de la política, ese combate debe de ser de manera abierta y con la ley, sólo así se vislumbrará un destino de triunfo para nuestra gran nación.

Es cierto…. largo y eterno es el camino hacia la justicia en ésta época, pero nuestra Patria recorrerá ese camino hasta el final, sin titubeos o desmayos, sin dudas ni vacilaciones, porque se sabe que es la única vereda que conduce a la dignidad, al decoro y a la justicia misma.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

La cuarta y su filosofía

La filosofía jurídica de la política del neoliberalismo y de la Cuarta Transformación de la Nación, dice un probo compañero de mi generación de abogados que se encuentra dominada por “el lentito lenguaje” en forma que no ha contribuido a la “justicia”. A los jueces en la actualidad se les pretende encomendar muchas funciones en las que el conocimiento de la Ley tiene poco o nada que ver.

Ahora más que nunca se tiene que decir -hay que reconocerlo- que esa política pretende hacerlo y mandatar a los Órganos Jurisdiccionales, según su parecer, fenomenalmente. La ignorancia enciclopédica en esa forma de gobernar queda disimulada por aquella “lentita” manera de pensar y decir su verbo, por los gestos y las miradas hacia todos los asistentes de las tribunas tempraneras.

Regresando ipso facto a aquella “filosofía política”, en ella no se incluyen enjuiciamientos en los que sólo se trate de aplicar un texto legal u otro; se trata de que se valoren o aprecien responsabilidades de los adversarios políticos. Argumentando la abogacía independiente en contrario de esa mal entendida “filosofía”, que cuando se trata de cualquier hacer antijurídico, son la ley y la jurisprudencia las que resultan ser determinantes. Las cuestiones de esa “filosofía política” deben de quedar al margen.

En el orden del derecho público hay un sinfín de resoluciones que la ley encomienda a los jueces y tribunales por ser la única vía para salir de un conflicto. A partir del momento en que se incorpora el derecho público y no la filosofía política a una contienda judicial, los enjuiciamientos se basan en la percepción de la verdad o la mentira, la bondad o la maldad, la buena o mala fe, las causas y los motivos, la conducta o su ausencia, la responsabilidad o la inocencia, la aplicación de las normas o los caprichos, entonces, por encima de la filosofía política prevalecen los conocimientos jurídicos que han de primar sobre las “ocurrencias” o decires de esa “filosofía política del lento”, muy lento, expresar.

Las exigencias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos han producido en la forma de gobernar unas naturales consecuencias. Hoy la abogacía es denostada. Imperfección de la política que debe de ser corregida.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

