José Luis Chacón promete seguridad con ‘Blindaje Cozumel’

En 2023, Cozumel estuvo durante la mitad del año en semáforo rojo en materia de homicidios. De hecho, la tasa de ese delito fue en marzo pasado el segundo más alto: 2.79 casos por cada 100 mil habitantes.

¿Pero cómo es que la isla llegó a esas condiciones en materia de seguridad? La respuesta es que el tejido social y la prevención del delito fueron letra muerta durante años y administraciones municipales.

Esa fue la conclusión del foro de seguridad, en el que participaron expertos, empresarios y ciudadanos, organizado por José Luis Chacón Méndez, durante el primer día de su campaña.

Bajo la bandera de Sigamos Haciendo Historia, el político que se ha denominado el candidato del pueblo busca la presidencia municipal de Cozumel y su principal promesa es devolver la tranquilidad a las familias de esa isla.

“Si en algo tenemos que trabajar es en dos vertientes que ya lo tenemos planificado, el primero: la atención a las causas de la inseguridad. Los gobiernos del pasado se olvidaron de atender las causas. No se apoyó la educación, no se apoyó la juventud, no se apoyó al deporte y nadie se preocupó por rehacer un tejido social sano y productivo”, dice José Luis Chacón, en entrevista con Novedades.