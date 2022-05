José Luis Pech Várguez gobernaría de la mano de los ciudadanos

Gobernar de la mano de los ciudadanos con personas honorables y comprometidas con el terruño es una de las claves para conformar un gobierno decente que acabe con la corrupción y el saqueo que ha imperado en Quintana Roo durante los últimos años.

José Luis Pech Várguez, el político de 68 años, está convencido de eso. Para el candidato a gobernador por el partido Movimiento Ciudadano (MC), esta combinación es esencial para terminar también con uno de los males que más aquejan y preocupan a los quintanarroenses: la inseguridad.

Su campaña la ha mantenido en la calle. Dice sentirse contento porque “de alguna manera hay una gran respuesta por parte de la ciudadanía”.

A su consideración la aceptación que ha encontrado como una alternativa de gobierno es la mejor encuesta, previo al 5 de junio.

Seguridad, la principal propuesta

En entrevista con Novedades, José Luis Pech Várguez platica que hay muchos temas urgentes, pero el más importante “el que más le duele a la gente y preocupa a las familias en general” es la seguridad.

“La barbarie en la que se ha convertido Cancún muestra la degradación social tan grande que hay. El gobierno no está trabajando del lado de la sociedad, sino del lado de los malos y eso es terrible porque la gente ya no confía en la policía. La gente tiene mucho miedo”, menciona.

Afirma que lo primero es que el gobierno retome el papel que le corresponde, es decir, que la gente que llega esté de lado de la sociedad.

“Identificar eso es muy fácil, solo es observar cómo están compitiendo para la campaña, quién tiene dinero, quién está pagando estructuras, quién está pagando 500 pesos o está recogiendo la credencial de elector. Esos están usando un dinero con veneno que luego van a pagar muy caro”, advierte.

La participación de la sociedad en la toma de decisiones en materia de seguridad también es primordial, al igual que las cámaras empresariales y asociaciones civiles, además de la coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipales.

“Lo otro es que tenemos que cambiar a todos los mandos superiores de la policía, pues ahora los mandos son de Morelos, reciben órdenes de Capella, eso no puede continuar. Hace 20 años que nuestra Universidad está generando licenciados en Seguridad Pública, son una gran cantidad de jóvenes que tendrán la oportunidad de conducir a la policía, gente profesional que quiera y respete a la gente”.

Menciona que su estrategia también considera dar mejor equipo y condiciones para los elementos policiacos, con mejores armas y más patrullas para empezar, porque ahora “andan en la calle prácticamente con un tira hule”.

“También es darle una seguridad social diferente a la familia para que no esté desamparada en caso de un accidente. Tenemos que empezar a trabajar, de igual manera, muy fuerte la policía de proximidad, esa policía de barrio y cercana que conoce perfectamente su barrio, porque la recorre permanentemente”.

La salud es otro de los temas a resolver

El candidato dice que resolver el problema de salud que enfrentan las ciudades y que empeora en las localidades rurales será también una prioridad, de ganar la gubernatura.

“La gente no tiene medicinas y en las comunidades más lejanas y abandonadas no hay ni siquiera una ambulancia para sacar a la gente que se enferma, que son mordidas por culebra que se está muriendo. Esto también pasa en las islas donde no existe una atención hospitalaria de buen nivel”, destaca el abanderado del partido naranja.

Al igual que la seguridad, Pech Várguez está consciente de que se necesitan recursos económicos.

“Es un dinero que hay que cuidarlo. Lo peor que ha pasado a la salud es que se ha vuelto caja chica de los gobiernos, una fuente de negocio. Lamentablemente hay poco dinero, hay mucha gente que trabaja con puro contrato que no tiene una plaza de base, pero sí hay dinero para hacer tratos para hacer negocio”, destaca.

Pero acabar con la corrupción no es suficiente, por eso también considera importante pedir el apoyo al Gobierno Federal, sobre todo cuando Quintana Roo cuenta con sitios que están creciendo de manera acelerada.

“El estado no deja de crecer, el estado requiere que en Tulum esté abierto el hospital, también en Puerto Aventuras y Leona Vicario. Estuvimos en Puerto Morelos y el centro de salud es tan pequeño que no se da abasto”.

Entre sus compromisos se encuentra un hospital de especialidades para José María Morelos y ofrece reabrir y equipar correctamente otros hospitales que hoy no trabajan como Nicolás Bravo.

Presupuesto y deuda pública

José Luis Pech Várguez dice que es primordial cuidar el balance de los resultados financieros, porque actualmente el presupuesto es de alrededor de 34 mil millones de pesos, mientras que la deuda pública ronda entre los 28 mil y los 29 mil millones de pesos.

“Cuidamos los resultados de un negocio, pero aquí olvidamos hacer el balance de la empresa más importante que es gobierno. Si esta empresa funciona mal nos va mal a todos. El impacto es que no se tiene policías en las colonias, aparecen los problemas como el derecho de piso. La ley es la del más fuerte. Prácticamente la delincuencia organizada se vuelve el estado porque es la que tiene las armas y el dinero”, señala.

Para el candidato, un ingrediente que falta es la honestidad en la administración pública porque solo así se puede ser muy racionales en el uso del dinero.

“Vamos a buscar también todas las tecnologías para que el gobierno pueda hacer su trabajo lo más digital posible. Vamos a involucrar a las asociaciones civiles, que sean quienes crezcan la participación social porque en la medida que una persona participa se pueden hacer mejor las cosas”.

¿Qué ha hecho José Luis Pech Várguez?

El senador con licencia afirma tener las manos limpias. Dice que es una de sus ventajas, poder salir a la calle porque ha hecho su trabajo.

Recuerda que en su paso por el senado, uno de los temas logrados son los accesos a las playas y el control en las tarifas de cruce a las islas.

Precisamente, en el transporte ha incluido entre sus planes la creación de una empresa pública para garantizar tarifas justas. Considera injusto que en Cozumel se pague máximo 150 pesos, y en Holbox la gente tenga que desembolsar 180 pesos.

Una empresa de transporte urbano está entre sus proyectos de gobierno para resolver este problema que es muy grave en muchas ciudades.

“Yo tengo las manos limpias, puedo decir que hemos trabajado correctamente, no tengo patentes, ni concesiones de taxi, no tengo notarías y he estado en lugares donde se entregan esas concesiones y las notarías”.

También destaca su paso por universidades, incluyendo la ahora Universidad Autónoma de Quintana Roo.

“Estoy contento de jubilarme, estoy contento de que mis alumnos me recuerden. Cuando uno va al súper y encuentra un ex alumno, que no te acuerdes de él, pero que él sí te recuerde y te presente su familia, sus hijos. Eso lo agradezco mucho, poder salir a la calle, pararme en una esquina y nadie puede decirme que usted se robó un dinero, que hizo tal cosa”, afirma.

Recuerda los primeros pasos de la Escuela de Medicina de la universidad, así como el Campus de Playa del Carmen.

Precisamente, indica que el siguiente paso es impulsar que esa casa de estudios tenga ahora sedes en Felipe Carrillo Puerto e Isla Mujeres, con carreras acordes con las necesidades de cada uno de ellos.

Señala que el objetivo primordial es que el crecimiento se materialice en desarrollo real para todos los quintanarroenses y no solo para quienes hacen los negocios, pero también que se detenga el sacrificio de los recursos naturales de un estado tan rico como Quintana Roo.