Con mucha humildad y buscando su lugar en la industria musical, José María enamora al público con el tema “Se te olvidó”, una balada que ha logrado conectar con el alma de quienes la escuchan, detalles que comparte en exclusiva con Novedades Quintana Roo.

“Se te olvidó es el sencillo que se desprende del que será mi nuevo disco, estoy muy entusiasmado de cómo ha funcionado hasta ahora desde su lanzamiento en la radio, hemos tenido muy bonita respuesta por parte del público, quien aplaude que se defienda el género de la balada pop, para mi es importante salir con una balada porque aunque he querido seguir esa línea de pop con tintes modernos, quiero defender mis inicios y mis raíces y este es el momento”, refirió José María, quien tiene al mejor maestro, su padre.

“La balada son mis raíces, es lo que he visto toda mi vida, las canciones son mías en cuanto a música y letra, ahora con Se te olvidó me siento como pez en el agua"

(Foto: Facebook José María)

"Siempre volvemos, le digo a mi padre bromeando -qué manera tan cañona de aparecer en mi vida- cuando voy y le muestro todo el disco donde la mitad son baladas y la otra son temas más movidos, mi papá me dice, está perfecto, el disco me encantó todo pero aviéntate una balada... y en un par de días Se te olvidó tenías más de 300 mil views y lo mismo pasó en las plataformas… así que mi papá tuvo razón”, expresó contento de seguir los consejos de uno de los grandes íconos de la música romántica en México, José María Napoleón.

“Mi viejo siempre tiene razón en todo, lo único que no tiene razón es lo que hace para él mismo, muchas veces me pide el consejo a mi para tomar una decisión para él, mi padre siempre ha sido un hombre muy acertivo y receptivo, con todos esos años de experiencia”.

Para José María, tener un padre como Napoleón es una gran responsabilidad y más ahora que se encuentra de gira con él, ya que es quien abre todos los conciertos de las presentaciones de su padre.

“Gente tan grande como mi padre y los artistas de su época vivieron esa etapa en la que la música no era desechable, los artistas estaban comprometidos mil por ciento con su gente, eran otras historias que permanecen a lo largo de la historia; en esta época que la música dura nada y se ha vuelto una fábrica de hits olvidados de inmediato, vienen las comparaciones con mi padre y la carga, pero no es una carga, es una mochila llena de consejos que pesa si no la abres, pero con humildad como ahora la tengo y escucho sus consejos, sus vivencias, sus pláticas, es hermosa la calidad de convivencia que tengo con él, algo que jamás me pasó por la cabeza y es precioso”.

“Si este no es el disco más maduro del mundo, es el disco más honesto de mi vida y se lo demostré a Kiko Cibrian quién es el productor, fueron meses de mucha disciplina, desde levantarme todos los días a las 5 de la mañana, hacer ejercicio y demás; fue un disco que grabamos entre 6 y 8 meses por la perfección con la que trabaja Kiko, fue increíble conocer mis límites, o más bien, conocer que no tengo límites para soñar, para ir tras de lo que más amo en la vida y en este disco lo conocí, de hecho Kiko me mandó al gimnasio para sacar la mejor versión de mi y lo logró. De dos años para acá he corrido tres medios maratones, cinco carreras, recorrí en bicicleta de un municipio a otro, se me ha hecho un vicio el ejercicio, nunca imaginé eso en mi vida”, puntualizó José María para entregar en este disco su mejor versión.