José María Pumarino busca un futuro mejor para los niños, a través de los libros

El escritor y cineasta mexicano José María Pumarino torna su talento y creatividad, ésta vez a favor de los niños, con una nueva plataforma llamada Leyendo Aprendí, con la que pretende “sembrar en tierra fértil” improntas positivas, creando nuevos lectores. En entrevista exclusiva para Novedades compartió cómo es que busca que los niños aprendan a seleccionar la información que meten en su mente.

“Leyendo Aprendí es una plataforma de libros personalizados para niños, empecé a trabajar en ella hace medio año, la finalidad es sembrar en tierra fértil. Llevo muchos años como escritor y me he dado cuenta que si desde una temprana edad no se agarra el amor y la pasión por los libros, es muy complicado hacerlo de grande. Esto no es una guerra para obligar a leer a todo el mundo, sino es una cruzada en busca de lectores”, argumentó el escritor, quien está convencido que a través de grandes aventuras con mensajes positivos, los niños pueden crear un mundo mejor.

“Lo que queremos es hacer lectores pero además que los chavitos aprendan a seleccionar la información con la que llenan sus mentes, pues esto es de reciclaje, si se mete basura va a dar basura, pero si hay cosas padres va a dar buenos resultados. Uno de mis libros publicados es de programación neurolingüística para jóvenes, ahora estamos aplicando ese tema en infantes para que esa semilla empiece a dar frutos pronto, estoy convencido que la calidad de vida depende mucho de la calidad de pensamiento”.

Argumentó que a través de historias donde los pequeños se involucren, se emociones, se diviertan y sean ellos los protagonistas, conseguirán las herramientas necesarias para construir un bonito futuro y que ellos se conviertan en los protagonistas de su propia vida.

“Si nosotros le regalamos libros a los niños, ellos nos van a regalar un mundo mejor, ahora es momento de pagar esa deuda que tenemos con los niños, les estamos dejando un mundo bastante complicado que les tocará resolver y lo que debemos es darles herramientas”, puntualizó Pumarino.

Actualmente se encuentran dos títulos que son: Los hombrecitos de la mente y Leyendo aprendí a colorear mi vida, ambos tienen frases relacionadas con la superación, tema lectura e inclusión.

“Algo que manejamos mucho, somos la única plataforma que en la personalización del avatar, si el chavito usa silla de ruedas, la ponemos, somos la primera plataforma en América Latina que mete un tema de inclusión de este tipo. Los tiempos son diferentes y los chavos tienen que acostumbrarse que en la diversidad está la riqueza de todo este mundo”.

¿Cómo funciona?