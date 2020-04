Joselito Velázquez se pone en guardia contra el Covid-19

Cancún.- Joselito Velázquez vivió momentos de angustia mientras entrenaba en Los Angeles, California, Estados Unidos, a raíz de la contingencia sanitaria por el Covid-19.

El púgil oaxaqueño forjado en Quintana Roo confesó que temió contagiarse de coronavirus, previo a su arribo a Cancún, donde ya entrena en casa y junto a su familia.

“Tenía un poco de temor porque posiblemente había adquirido la enfermedad, ya que me encontraba en California y en el país más contaminado actualmente. La verdad, me preocupó por mi familia.

“Afortunadamente creo que fui bastante cuidadoso, pues ya llevo casi dos semanas en México y no he tenido ningún síntoma", expone Joselito a Novedades Quintana Roo.

Agrega que “una de las restricciones que tuve en cuanto a mi entrenamiento, fue el de la posibilidad de cerrar el gimnasio Wild Card, todo estaba a la deriva. También hubo cancelación de funciones, por ejemplo, en mi caso tenía una para finales de marzo o primera semana de abril, y con este problema se cancelaron.

“Cuando me comentaron de la posibilidad de cerrar el gimnasio, lo primero que me pasó por la cabeza era regresar a casa, entrenar y hacer cuarentena con mi familia. Además, había la posibilidad de cerrar fronteras en cuanto a México y Estados Unidos, razón por la que me vine para Cancún", indicó.

“Lo mejor que puedo hacer en este momento es cuidarme y cuidar a mi familia, ser conscientes de que estamos ante una situación bastante seria. Todos estamos involucrados", sentencia.