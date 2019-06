Joven cineasta impulsa la cultura zapoteca

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Con sólo 20 años de edad, Daniel Sánton ha logrado captar en sus proyectos la esencia de las cosas de una manera muy especial, en esta ocasión decidió poner en alto la lengua zapoteca y darla a conocer en un documental llamado “Zapoteco, la lengua de protesta”.

“Descubrí que esto es todo un movimiento, el documental duró un año de realización, pues Juchitán es un lugar muy violento, me asaltaron mientras estaba filmando y dos veces intentaron quitarme mi cámara, eso me dejó muy triste y detuve la producción varias veces, fue una odisea grabarlo; durante ese proceso también falleció mi abuelo y tuve un revoltijo de emociones que al final me llevaron a continuar, pues finalmente, mi abuelo tiene esa herencia, su cultura, esa era su lengua y decidí dedicarle mi documental, el cual tiene como objetivo preservar la lengua y destacar cómo los jóvenes de Juchitán de Zaragoza utilizan el rap en zapoteco como herramienta social, política y cultural de acuerdo a las vivencias de la ciudad y con el fin de que no muera su identidad”, detalló el joven cineasta en exclusiva para Novedades Quintana Roo.

Un documental con éxito

“El documental ya lo presenté en el Instituto de las Artes Gráficas de Oaxaca, estuvo en La Salle Oaxaca, en el festival Audiovisual de La Salle Cancún, lo metí al concurso de Artes Visuales y se presentó en el Centro Cultural de las Artes y el 13 de junio estaré en el Teatro Macedonio Alcalá de Oaxaca, no me la creo porque muchos grandes han pisado ese teatro, ahí lo proyectaré y daré una plática acerca de su creación. Estoy por cerrar fecha para proyectarlo en La Casa de la Cultura y en el evento “En qué anda la banda”.

Próximos proyectos

“Estoy terminando una serie de minidocumentales que se llama “Personas”, que es retratar a la gente cotidiana de Cancún, por ejemplo estuvimos con un señor de Las Palapas que se traslada en patineta porque tiene un problema en sus piernas, con un señor que vende saborines y todos los días camina de Plaza las Américas al Aeropuerto de ida y vuelta, es gente que pasa al lado de nosotros y no conocemos su historia, aparte estoy haciendo proyectos en otros estados, finalmente mi trabajo va a desembocar en la labor de las personas, creo que nosotros mismos podemos reconocernos, apreciar lo que valemos y dejar un registro que pueda cambiar conciencias, y aparte me estoy graduando de la universidad en la carrera de Ciencias de la Comunicación y mi tesis es acerca de mi documental, la defiendo este viernes”, detalló Daniel, quien hace lo que le apasiona pero sin descuidar ningún momento sus estudios.