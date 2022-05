Joven de Chetumal, sin recursos para operarse; lleva dos semanas con fractura

A dos semanas de haber sufrido la fractura de su tobillo izquierdo, el futbolista chetumaleño, Cristofer Rodríguez de Landa, necesita cerca de 45 mil pesos para poder ser intervenido quirúrgicamente y recuperarse de esta aparatosa lesión.

El pasado martes 19 de abril, el joven de 18 años participaba con su equipo, el Real Amigos, en un duelo correspondiente a la Tercera Fuerza B de la Liga de Fútbol Payo Obispo en la cancha de pasto sintético de La Charca.

La lesión ocurrió luego de que Cristofer hiciera un movimiento en el aire para rechazar la pelota, pues sus rivales se encontraban ejerciendo presión en su portería, por lo que, al momento de caer, su pie izquierdo, que era el apoyo, no soportó el peso en la caída y por consecuencia se fracturó.

Señaló que fue trasladado de emergencia a la clínica del ISSSTE, donde la única atención que recibió fue que le acomodaran el tobillo y le colocaran un leve vendaje.

Posteriormente, se trasladó al Hospital General, donde fue atendido por el doctor en turno, quien simplemente recomendó usar una tobillera para inmovilizar el pie del lesionado.

“El doctor del Hospital General, de apellido Ordaz, me dijo que no tenía fractura y que no era necesaria la operación, que por mi edad el hueso iba a soldar solo y solo me recomendó mantenerlo vendado y con la tobillera. Incluso me dijo que no utilice muletas ni nada”, comenta el deportista.