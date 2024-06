Joven denuncia en redes agresión sexual; iba caminando en la 519 de Cancún

Una joven denunció a través de redes sociales, la agresión sexual que sufrió cuando se encontraba caminando sobre avenida Las Torres, supermanzana 519 de Cancún.

La víctima, puso en evidencia el terrible hecho, al compartir un video en redes sociales en donde se logra captar cómo un hombre abordo de una motocicleta color azul se estaciona para segundos después de que la joven pasara por el lugar, se bajara del medio de transporte rápidamente para correr tras de ella e intentar abusar de ella.

Por fortuna, a víctima logra zafarse de su agresor, se arma de valor y grita pidiendo ayuda, lo que provoca que el agresor se asuste y corra de vuelta a su motocicleta para intentar escapar.

Sin embargo, el hombre no fue lo suficientemente rápido porque la mujer alcanza a seguirlo para tomarles algunas fotografías, mismas que uso para hacer público su caso.

En una publicación en redes sociales, la muchacha explica lo siguiente:

“El día lunes yo estaba yendo a tomar mi ruta (La 69) cuando un wey me agarró por atrás, me tiró, metió su mano a mi ropa interior y TODO con el fin de abusar de mí, porque su intención no era asaltarme porque no llego directamente a eso y ni lo intento. El día de ayer vi que había cámaras en dónde ocurrieron las cosas, me acerqué a los vecinos para preguntar si las cámaras servían lo cual me apoyaron totalmente, me pasaron los videos y se portaron súper empáticos ante la situación”.