Joven exhibe a presunto taxista de Chetumal por acosarlo

Momentos de angustia, rabia y miedo vivo un joven de Chetumal luego que fuera víctima de acoso sexual por parte de un presunto taxista cuando era transportado a su domicilio.

Tres videos fueron colgados en la plataforma de Facebook como evidencia del enfrentamiento verbal que sostuvo en la mañana del sábado, cuatro de marzo.

El usuario, identificado como Abraham Martín, tomó el valor para contar la terrible vivencia tras ser víctima de comentarios y tocamientos sin su consentimiento por parte de un taxista, presuntamente del Sindicato Único De Choferes De Automóviles De Alquiler (Suchaa).

A través de una historia, el joven relató cómo, alrededor de las 6:15 de la mañana, abordó en compañía de una amiga una unidad de transporte tipo taxi, con el número de matrícula 1847, con la finalidad de ser transportados a su domicilio. Sin embargo, tras dejar a su acompañante, el taxista tomó una actitud prepotente y abusiva en contra de Martín.

El joven se encargó de documentar la reprobable actitud del chofer quien aparentemente porta un uniforme deportivo de la Comisión para la Juventud y Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ).

“Hoy por la mañana, abordé un taxi con matrícula 1847, con una amiga, pasamos a dejarla a su casa, al dejarla, este señor me empezó a hacer plática (cosa que yo vi completamente normal), al llegar a la avenida Maxuxac, este señor me jala y empieza a sobrepasarse, yo no supe qué hacer, como reaccionar”.

Martín refiere que en ese momento el terror lo paralizó, debido a que era de madrugada y él se encontraba sólo junto con el taxista. Ante el miedo de que la situación escalara a algo más peligroso, decidió seguir escuchando la plática sin contestarle.

El joven señaló que él suele usar glitters (una especie de cosmético similar a la brillantina) en el lado del pómulo y en uno de los videos se aprecia cuando el señor comienza a quitárselos de la cara, “pues cuando me jaló se quedaron ahí”.

En el segundo video, se observa como el presunto taxista toma del mentón a Martín y dice "ya, porque te pones así", el joven asegura que “estaba muerto de miedo, sin saber que hacer” y lo peor que no sabía si alguien podrá brindarle la ayuda que en ese momento necesitaba.

En un intento de controlar la situación, le dijo al chofer que lo había grabado y que llamaría a la policía para denunciarlo. Fue en ese momento que el presunto taxista le pido que no dijera nada porque si no perdería a su familia, quien le aseguró tiene hijos y esposa.