Jóvenes caen en vacantes fraudulentas en Quintana Roo

Cuatro de cada 10 quintanarroenses que están buscando empleo caen en vacantes fraudulentas, siendo el Caribe Mexicano uno de los cinco estados donde más se reportan estos casos.

El Termómetro Laboral de la firma de capital humano OCC reveló que la mayoría de dichas estafas se publican en redes sociales o llegan por mensajes de texto. En algunas ocasiones los embaucadores hasta clonan las páginas web de empresas reconocidas para ganarse la confianza de sus víctimas.

Se precisó que en este año se incrementó en un 22% el número de quejas en contra de estos embaucadores, aunque las autoridades enfrentan problemas para identificar a los culpables, pues utilizan cuentas falsas, cuentas bancarias clonadas para recibir el dinero e IP de diferentes estados.

Janilett Cabrera tiene 27 años y cayó en una de estas estafas. Buscaba trabajo y encontró en Facebook una oferta laboral para emplearse en un hotel de Playa del Carmen. El sueldo no era exagerado, pero otorgaba prestaciones como transporte, comida y vivienda.

La publicación otorgaba un link que dirigía hacia una presunta página web de reclutamiento de la cadena hotelera, vinculada a la página oficial de la empresa, lo que le hizo confiar. Tras llenar sus datos recibió un mensaje dándole toda la información que necesitaba.

“Como a la media hora me llegó un mensaje donde un sujeto que se presentó como Roberto, me dijo que trabajaba en Recursos Humanos de la empresa y que estaban saturados de solicitantes. Pero me dijo que, si le pagaba 2 mil pesos, podría asegurarme la contratación”, declaró la joven.