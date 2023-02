Jóvenes de Q. Roo, con pocas posibilidades de éxito

En Quintana Roo la mayoría de los jóvenes de entre 18 a 26 años no tienen un trabajo estable, formal, con todas las prestaciones de ley y con un salario digno. Esto ha obligado al 20% de ellos a emprender un negocio propio, pero muy pocas veces estos terminan en una historia de éxito.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Egresados 2022 (ENE), en el Caribe Mexicano no hay muchas opciones para la mayoría de los jóvenes quintanarroenses: solo el 23.4% de este grupo que ha buscado empleo en los últimos dos años ha logrado encontrar alguno.

Un 32% logran obtener una plaza laboral en el sector servicios, como meseros, camaristas y demás obreros relacionados con la actividad turística. Sin embargo, ocho de cada 10 no están satisfechas en su trabajo, no ganan lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas, y de acuerdo con las cifras, existe muy poca o nula oportunidad para el crecimiento personal y las jornadas son extenuantes.

Ni siquiera contar con estudios superiores garantiza un mejor futuro: el 83% de los egresados no ejerce su profesión, y el 67% de ellos trabaja de manera independiente no porque haya decidido ser emprendedor, sino simplemente porque no encontró trabajo.

También este grupo de emprendedores tiene una menor tasa de éxito que una persona mayor de 30 años: siete de cada 10 negocios juveniles quiebran en su primer año.

Tres son las principales razones: falta de acceso a créditos y rondas de inversión para sobrevivir a los primeros meses, eventualidades o ser más competitivos, así como la inexperiencia financiera o la escasez de demanda, debido a que no realizaron un estudio previo para poder identificar si su producto o servicio tendría aceptación.

El 94% de los que lograron sobrevivir al primer año apenas obtiene ingresos para cubrir sus necesidades básicas, por lo que al final sólo el 6% puede considerar que tuvo una historia de éxito.