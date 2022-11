Jóvenes de Quintana Roo enfrentan falta de oportunidades

El Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ) reconoció que el sector juvenil está en cierto olvido y les hacen falta oportunidades para su desarrollo educativo, cultural, artístico, deportivo, entre otras.

Alma Alvarado Moo, directora del área en la entidad, dijo que las juventudes tienen un potencial impresionante, pero no confían en ellos, porque son pequeños, porque no tienen experiencia o simplemente, no los han reconocido como un sector que, como otros, tienen las aptitudes y capacidades.

“Son muchísimas, las necesidades, las faltas de oportunidades en su desarrollo, el cual vamos a buscar impulsar con todas las secretarías del gobierno de la entidad, se buscan los vínculos de trabajo y atenderlas, porque Quintana Roo tiene un número muy grande en porcentaje de jóvenes”.

Preparan proyectos para jóvenes quintanarroenses

Dijo que se están trabajando en el plan estatal, en proyectos que precisamente se enfoquen a esos rubros, de forma directa del Instituto o a través de las otras dependencias, pero que no sólo quedarán en la mesa, si no que se le darán el seguimiento y prioridad como tiene que ser.

Comentó que las acciones que están en la puerta, es la activación de los centros territorio joven, recuperarlos y que sea un espacio para ellos, donde puedan tener diferentes tipos de servicios y de apoyos, además de ser un espacio donde puedan convivir y tener contacto con más de ellos.

“Es un espacio de jóvenes y para jóvenes, en la que puedan formarse en temas educativos, idiomas, cómputo, habilidades digitales, lo estamos pensando muy alto, pero creemos y confiamos que a través de la colaboración de las dependencias, iniciativa privada y asociaciones civiles se logrará”.

Alvarado Moo destacó que se ha presentado su paquete fiscal 2023, una propuesta económica para el ejercicio del año que viene, el cual confían que se logre aprobar, dijo que son más de 26 millones de pesos, sólo esperan que se logre aprobar, pues con ello, podrán desarrollar buenas actividades.