Jóvenes de secundaria; los que más sufren discriminación por apariencia en Cancún

El bullying o discriminación, por color de piel, etnia, y apariencia física, es la principal violencia psicológica y emocional que se está manejando en diversas secundarias de Cancún.

De acuerdo con la opinión de varias jovencitas que pertenecen al grado educativo de secundaria, indicaron que las burlas por diversas cuestiones físicas de los estudiantes son el ‘pan de cada día’ en educación básica, especialmente en secundaria.

Larissa C., estudiante, indicó que, en su secundaria, hay burla y discriminación a personas con sobrepeso, e incluso los maestros, no les permitían hacer ejercicio, diciéndoles, que no iban a poder, cuándo debe tener la misma oportunidad y derechos para todos los alumnos.

A su vez, Irma M., otra estudiante, platicó sobre el bullying que hacen muchos alumnos. También hay quien hace burlas por los rasgos indígenas o hablar algún dialecto, incluso por su tono de piel moreno.

Jóvenes de secundaria; los que más sufren discriminación por apariencia en Q. Roo / (Foto: Sipse)

Fernanda R., de segundo grado de secundaria, indicó que existe mucha burla en las escuelas, y los maestros no hacen caso.

“Nos burlan por todo, por el peso, la estatura, la forma de ojos, cómo venimos peinados, cómo venimos vestidos, por cómo comemos, si comemos mucho o poco o si no traemos dinero y muchos compañeros si hasta lloran de las burlas que otros hacen”, explicó.

Actualmente esta situación, ha alcanzado cifras alarmantes debido a la influencia de las redes sociales, respecto a "cómo se debe ver" un adolescente, y todos aquellos que estén fuera de este ‘estereotipo’ de belleza son víctimas de discriminación, y malos tratos por parte de sus compañeros.

De acuerdo con cifras del estudio de violencia contra niños y adolescentes en México, de los 11.7 millones de personas de 12 a 17 años que asistían a la escuela en México durante el 2022, al menos 28% comunicó haber sido víctima de acoso escolar en los últimos 12 meses.

Es decir, de cada diez alumnos, tres sufren de violencia por parte de sus compañeros de manera constante.