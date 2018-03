Piden oportunidades laborales para los jóvenes

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La diputada independiente, Laura Beristain, señaló que es importante apostar a la educación universitaria gratuita, ya que los jóvenes estudiantes, al graduarse buscarán abrirse paso en el competido mercado laboral, impulsado por la digitalización de las empresas y los avances tecnológicos, que exige altos niveles de especialización, pero además es necesario que el Estado genere oportunidades de empleos para que los jóvenes adquieran la experiencia exigida por las empresas.

De acuerdo con un comunicado, los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, señalan que del total de la población desempleada del país el 51 por ciento de ellos, alrededor de 948 mil, son jóvenes millennial. Los jóvenes que sí están ocupados en la economía, casi la mitad de ellos están empleados en el sector informal, es decir, no tienen prestaciones de ley, como seguridad social, primas vacacionales y otros beneficios.

Del total de los millennials ocupados en la economía, de acuerdo con el Inegi, el 11.1 por ciento no supera los 2 mil 400 pesos, el 29.4 por ciento percibe entre 2 mil 401 y 4 mil 802 pesos, el 23.8 por ciento de 4 mil 803 pesos a los 7 mil 203. Un 13 por ciento restante de esos jóvenes gana hasta 12 mil pesos, mientras que entre los afortunados que pueden tener un salario mayor a los 12 mil pesos está apenas el 4.4 por ciento. El restante 18.3 por ciento señaló que no recibe ingresos o no especificó si los tenía.

Inegi muestra también que 66 por ciento de los millennials que están desempleados cuentan con educación media superior y superior y la mitad de los que están subocupados, aquellos que pueden trabajar más tiempo, pero no consiguen ese trabajo adicional, son también jóvenes de entre 20 y 34 años. Además, quienes pierden el empleo y cuentan con un mayor grado de estudios suelen tardar más en encontrar otro con igual o mejores condiciones salariales y de prestaciones.

Irónicamente a las empresas “les cuesta mucho trabajo encontrar el talento” para llenar sus filas, y la razón que señalan los empresarios es la falta de experiencia laboral.

“El Estado debe asumir su responsabilidad de forjar las oportunidades de acceso a la educación superior, así como de atraer las inversiones que diversifiquen la economía y se generen puestos de trabajos en los diferentes campos profesionales. Además, se deben trazar estrategias, como estímulos fiscales, o acceso a proyectos productivos que animen a las Pymes, a los empresarios a contratar a jóvenes recién graduados dándoles la oportunidad de generar experiencia en el campo laboral profesional”, señaló Laura Beristain.