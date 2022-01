JP Carrasco cierra el año triunfal y prepara grandes sorpresas para 2022

Este 31 de diciembre será para JP Carrasco un día muy importante, ya que este 2021 ha marcado de manera significativa la historia de su carrera musical, en tanto que el 2022 se presenta un caudal de emociones porque con él llega una nueva etapa de oportunidades en la que apostará por un arduo trabajo para mantenerse vigente en el gusto de su público.

En septiembre pasado el cantautor retomó con valor y decisión su carrera musical en un acto de confianza pura en sí mismo, su talento y su arte.

Entonces lanzó dos sencillos: Fisrt date y Taste, temas a los que el público ha respondido muy bien.

“La verdad es que estoy muy contento con los resultados y con la gente que estuvo esperándome y que se hizo notar cuando salieron los sencillos y estuvieron ahí escuchándolos, dando sus opiniones y, sobre todo su apoyo. Eso me tiene muy contento y agradecido. Y la verdad es que fue un regreso del que me siento muy orgulloso porque lo pospuse por años, digamos que desde 2018 no sacaba nada de música y finalmente decidí que si iba a regresar, lo iba a hacer con una buena propuesta más auténtica, más leal a mí mismo y por eso estuvimos esperando hasta que dimos en el clavo”, explica el cantautor.

Foto: Cortesía

Añade que por eso 2021 es un gran año en su trayectoria porque logró retomar “esa confianza en mí mismo, en mi música y mi capacidad como cantante y compositor, fue importantísimo porque esa confianza era clave para dar el paso que di y saber que todo iba a fluir como esperábamos. El resultado ahí está, aumentó en general la cantidad de seguidores que tengo en spotify y la cantidad de reproducciones es muy importante, también”.

La nueva historia que empieza al iniciar el año nuevo, 2022 implica mucho compromiso, trabajo y disciplina como respuesta a sus seguidores que lo han arropado de manera muy positiva.

“Para 2022 –señala-- me propongo estar presente de manera constante, por lo tanto, voy a estar sacando sencillos y canciones a más tardar cada 3 meses, con el propósito de no perderme y estar más en contacto con el público. Esperamos que cada sencillo vaya aumentado la cantidad de escuchas y de seguidores de las canciones”.

Para empezar, en enero lanzará el sencillo “Won’t Live a Lie”, una mezcla que se traduce como No voy a vivir una mentira y es el resultado de una mezcla muy armoniosa de pop con toques de sintetizador que definitivamente no es música electrónica y “La otra es una cuestión más balada romántica de la que aún no daremos el título, aunque se presentarán dos versiones, la de inglés y en español, que más que nada es para que cualquier persona que la quiera dedicar, tenga un tema con el que quiera expresar sus sentimientos”.

JP Carrasco dice que si bien ya hay en puerta una agenda de presentaciones se están afinando las fechas, “pero sin duda es con lo que vamos a arrancar el próximo año y en cuanto las tengamos las daremos a conocer en las redes sociales para que la gente sepa cuando vamos a sus ciudades”.

Foto: Cortesía

El intérprete y compositor explica que si bien la pandemia ha sido un duro golpe para todas las personas también nos deja aspectos muy positivos, “a mí me brindó la oportunidad de volver a sacar música y estar en los oídos del público, es algo que pospuse y este 2022 me impuse el reto de no volver a parar”, asegura.