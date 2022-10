Juan Carlos Obregón, invitado a la Copa Cámara y Asociados de Ajedrez

A principios de este año, FIDE autorizó el cambio de bandera del Gran Maestro Juan Carlos Obregón Rivero, de Cuba a México; de esta forma competirá en la Copa Cámara y Asociados, del 12 al 16 de octubre en Cancún, como el mejor mexicano con clasificación Elo, de dos mil 521 puntos.

Juan Carlos Obregón es un gran conocido de los ajedrecistas quintanarroenses; fue entrenador y jugador durante el 2014, en ese entonces compitió en la cuarta edición de la Copa Cámara y Asociados y ocupó el cuarto lugar.

"Me complace confirmar la participación de Juan Carlos Obregón, bienvenido a casa; deseamos que su regreso sea exitoso y contribuya a que nuestro décimo aniversario sea en grande", indicó Luis Cámara Patrón, director general de Cámara y Asociados.

“Es un honor representar a México, este país me ha dado mucho a nivel deportivo y he adoptado mucho de su cultura, aquí planeo vivir por mucho tiempo, estoy muy agradecido del trato que me brindan”, así se expresa Juan Carlos Obregón al adoptar la bandera mexicana.