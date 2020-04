Juan Solo estrena el tema "No rompo tus fotos"

Cancún.- El cantante poblano Juan Solo, luego de varios meses de estar planeando el lanzamiento de su nuevo sencillo, debido a la contingencia anuncia el estreno desde su hogar, un lugar donde reflexiona, gestiona iniciativas para aportar un granito de arena a la sociedad y además continúa organizando sus proyectos musicales. En entrevista virtual para Novedades Quintana Roo, Juan comparte cómo han sido sus momentos de aislamiento y los detalles de “No rompo tus fotos”, canción y video que ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

“Estoy estrenando una canción, ‘No rompo tus fotos’ es una balada romántica de desamor, ya me hacía falta cantar algo así, vengo de dos sencillos más movidos y alegres que son ‘A prueba de ti’ y ‘Tú me gustas más’, este es mi tercer sencillo de la mano de Universal Music y creo que va a tocar fibras”, expresó Juan acerca de este nuevo tema que compuso de la mano de su amiga Carla Merchant.

Desde su hogar Juan Solo no solamente genera música e ideas, sino que disfruta de su reciente paternidad y disfruta al máximo a su pequeña Emma que cumplió ayer siete meses.

También te puede interesar: Gloria Sierra rompe sus propios tabúes

“Debo decir que no me ha costado trabajo el aislamiento pues casi no salgo de casa, nuestra oficina es virtual desde hace un año, lo que sí es que ahora estoy mucho más tiempo con Emma, mi mujer trabaja y yo estoy ejerciendo mi paternidad, emocionalmente me ha costado, hay días que estoy esperanzado a que todo viene bien, otros días me preocupo mucho, pero lo único que no se hacer es quedarme quieto, llevo ya tres semanas haciendo noches de karaoke con mis amigos todos los miércoles a las 9, estuve ya con Kalimba, Luca, María León; estoy retomando cosas que había dejado como estudiar portugués a través de una aplicación y haciendo ejercicio para no regresar más gordito de esta cuarentena”.

Busca apoyar a personal médico

Además de hacer música para alegrar el alma, Juan Solo está en pláticas con empresarios para conseguir apoyo para el personal de los hospitales en la Ciudad de México.

“Estoy buscando aliados para conseguir y donar equipo médico para los doctores que están atendiendo a las personas con coronavirus, quiero hacer esta dinámica con o sin apoyo. Tengo una libreta donde tiro ideas y cosas con lo que se me va ocurriendo en esta cuarentena, no soy alguien que se pone a llorar en la tragedia, sino que busca ayudar a los demás y desde mi trinchera que es la música hacer lo propio”, puntualizó Juan Solo.