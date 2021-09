Jubilados y pensionados protestan contra el IMSS en Carrillo Puerto

Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Felipe Carrillo Puerto se manifestaron frente a las instalaciones, para exigir que se les atienda y resuelva los pagos de sus seguros.

El día de ayer, cerca de las 10:00 de la mañana una docena de personas protestó brevemente, ante el disgusto que les generó no ser atendidos y evadidos por las autoridades, pues desde muy temprano acudieron para realizar lo propio, pero simplemente, no les hicieron caso.

Los inconformes alegaron que les han dado vueltas tras la petición de los pagos de sus pensiones e incapacidades, sobre todo porque está venciendo el tiempo, como en esta ocasión, llegan y el administrador los hace esperar bajo el sol y nada más les dice que se atendieron a los que se contemplaban en el día.

María “N” quien no quiso dar su nombre completo por temor a represalias, afirmó que ella como otras personas, desde las primeras horas del día, fueron al IMSS para reclamar sus respectivos pagos, por el temor a perderlo o no se les pague en tiempo y forma, pero no les solucionan sus dudas.

“Afortunadamente no era la única, habían más personas quienes llegaron por la misma problemática, así que exigimos hablar con el responsable, para que aclaren nuestras dudas o nos dé una solución, somos personas mayores, tampoco podríamos estar expuestos al Covid-19, por eso la breve inconformidad”.

Por su parte, Daniel Arturo Flores administrador del IMSS en el municipio aclaró que la situación derivó por el proceso de pago de los seguros, además, de que quienes acuden desconocen los pasos correspondientes a seguir para dar de alta sus documentos y se efectúe el pago.

“Se está generando el proceso de pago de incapacidades por medio de acreditamiento a cuenta, hay personas que vienen y no saben cómo está, por eso se les explicó, ya ellos podrán tener su recuso a la brevedad posible una vez que se les de alta sus documentos y con eso se soluciona el problema”, afirmó.