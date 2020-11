Cancún: Guardia Nacional captura a Carlos Mimenza en Mérida

Mérida.- Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a Carlos Mimenza en el aeropuerto de Mérida cuando pretendía abordar un avión hacia la Ciudad de México.

Durante el altercado, dos elementos femeninos de la guardia nacional quisieron detenerlo a lo que él, muy enojado y a gritos, respondió que tenía un amparo federal y que eso era suficiente para que no lo detuvieran.

“Les acabo de mostrar que tengo un amparo federal y aun así no me permiten subir al avión, están violando la Constitución Mexicana me quieren detener a pesar de contar con un amparo federal”.

Momentos después de iniciada la discusión, se presentó al sitio un tercer oficial, de nombre José García Carreón, quien le entregó una orden de aprehensión y le dijo que lo iban a detener por el delito de extorsión.

En colaboración, la @GN_MEXICO_ da cumplimiento a una orden de aprehensión a C.M.N. solicitada por la @FGEQuintanaRoo por el delito de extorsión en el aeropuerto internacional de Mérida, Yucatán, cuando pretendía abordar un avión. — Fiscalía General QR (@FGEQuintanaRoo) November 19, 2020

Ante el hecho, Mimenza insistió en que contaba con un amparo federal y que no podían detenerlo.

Quiero informarles que Elementos de la guardia nacional me están deteniendo en el aeropuerto de Mérida, sin darme alguna razón de este abuso de autoridad.@article19mex @CNDH @lopezobrador_ @SEGOB_mx https://t.co/lZAOgFsMij — Carlos Mimenza Novelo (@CarlosMimenza) November 19, 2020

“No existe ninguna ley de la Guardia Nacional, están violando la ley federal y van a ser denunciados. Aquí está toda la fragancia y vean hasta dónde llega el poder de un narco gobernador como Carlos Joaquín González a sobornar a la Guardia Nacional. Aquí está intentando que yo pierda mi boleto. Ya demostré que tengo un amparo y que no tienen derecho a detenerme”, insistió.

Muy enojado, Mimenza Novelo se dejó conducir por el oficial García Carreón, mientras gritaba que estaban violando sus derechos y profería groserías en su camino.

“Los jueces federales se la pelan a la Constitución, son una mierda. Aquí el señor dice que la Guardia Nacional está por encima de la Constitución Mexicana”, concluyó.

Hasta las 21:23 horas, no se ha confirmado la presentación del empresario ante alguna autoridad yucateca.

En un tuit, Mimenza publicó a las 21:14 horas que seguía en el aeropuerto yucateco sin ser trasladado "a ninguna parte".

Sigo aquí en el aeropuerto internacional de Mérida Yucatán, no me trasladan a ninguna parte. Quiero mencionar que un supuesto elemento de la @GN_MEXICO_ me detiene identificándose con otro nombre. Francisco Díaz González viola mis derechos Constitucionales.@lopezobrador_ @CNDH pic.twitter.com/8viWV9CTwD — Carlos Mimenza Novelo (@CarlosMimenza) November 19, 2020

Más información en desarrollo...