El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, informó que el pasado 12 de septiembre la juez del Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, le negó la petición del beneficio de prisión domiciliaria y ordenó su traslado "inmediato" al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chetumal, capital del estado.

La resolución de la juez se dictó pese a que le presentaron el informe de cinco médicos con especialidad, una psicóloga y el testimonio de su esposa, que detallaban sus problemas de salud y las razones para no ser internado en el Cereso nuevamente.

Se entregó también el dictamen médico de una perito de la Fiscalía General de la República (FGR) que afirma que peligraría su vida en la prisión, porque no podría ser atendida una crisis cardiopulmonar, como las que ya ha tenido.

Se añadió el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que determina que el Cereso de Chetumal carece de condiciones médicas para atenderlo, que hay hacinamiento y falta de higiene.

En el escrito, asegura que existen fuerzas empeñadas en mantenerlo en prisión para que "no se destape la cloaca", pues se asume inocente de los delitos que presume "fabricados", y que le fueron imputados hace 21 años para mantenerlo preso desde que fue capturado en la localidad de Alfredo V. Bonfil, en mayo del 2001.

"Desde que inició esta farsa a fines de 1998, con delitos fabricados por la entonces PGR, con hechos falsos declarados por sus testigos protegidos pagados, sin que haya habido droga, ni llamadas, ni fotos ni videos, ni ninguna prueba material" .