‘Hace agua’ juicio contra ex directora de Capa

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Dos testigos claves en el caso de Paula N., ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) dejaron plantados a los fiscales anticorrupción en el primer juicio oral borgista, poniendo en riesgo el expediente por el delito de peculado.

Se trata de los testigos Luis Alfonso N. y Carlos Gilberto N.; el primero presentó una justificación laboral, debido a que atendió una conferencia del Tribunal Electoral y decidió no acudir a la audiencia inicial de Juicio Oral; mientras que el segundo no ha sido localizado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

En consecuencia, los fiscales anticorrupción solicitaron la suspensión de la audiencia para el desahogo de las pruebas, misma que fue concedida por Eduardo del Valle García, juez del Tribunal de Juicio Oral.

También te puede interesar:

En consecuencia, se estableció una nueva fecha para el jueves 7 de febrero a las 10 horas; el resto será desarrollado en otras dos audiencias, el viernes 8 de febrero a las 10 y el lunes 11 de febrero a las 12 horas.

Ante esa situación, los fiscales recibieron una llamada de atención por parte del juez, quien determinó que en caso de que dichos testigos no se vuelvan a presentar, serán declaradas desiertas dichas pruebas.

La audiencia inicial, celebrada en la sala 1 de los Juzgados Penales Orales, involucró a cinco fiscales anticorrupción, quienes argumentaron que ambos medios de prueba (testigos) son importantes en el caso y de no presentarse, podrían tener repercusiones para no llegar a la verdad absoluta del caso.

Baldomero Mendoza López, abogado de la ex funcionaria, objetó la decisión del juez argumentando una tesis de la Primera Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la audiencia no puede ser afectada por una “negligencia” de la Fiscalía, la cual no agotó todos sus recursos para localizar y llevar a estrados a todos sus testigos, aunque el juez determinó que dicha tesis es aislada y no tiene carácter obligatorio.

Durante la audiencia iban a desfilar al menos seis testigos, los dos que no se presentaron y cuatro que sí acudieron a la sala del juicio.